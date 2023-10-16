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مجلة علم الفلك تحتفل بمرور 50 عامًا على مسابقة التلسكوب

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 16، 2023
مجلة علم الفلك تحتفل بمرور 50 عامًا على مسابقة التلسكوب

احتفلت مجلة علم الفلك مؤخرًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها من خلال التعاون مع شركة Celestron، الشركة المصنعة للتلسكوب، لعقد مسابقة حيث يمكن للقراء مشاركة تجاربهم التي لا تنسى في علم الفلك. تم تقديم أكثر من 50 رسالة، وكانت المقالة الفائزة كتبها فيكي ويلسون من كلينتون، نيويورك.

تتذكر ويلسون تجربة من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما جلست هي وزوجها في مقبرة ريفية هادئة، يشاهدان زخات شهب البرشاويات. لقد اتصلوا بوالد ويلسون، الذي كان يشاهد زخات النيزك من سطحه في بلدة أخرى، حتى يتمكنوا من مشاركة التجربة.

جلسوا في سيارتهم، محدقين في السماء لمدة ساعة، وكان والد ويلسون يتحدث عبر الهاتف. انطلقت النيازك عبر السماء، وأسرتهم. بين الحين والآخر، يلفت انتباههم نيزك لامع أو طويل بشكل خاص، مما يؤدي إلى تعجبهم "واو!" وسؤال ويلسون: "هل رأيت ذلك يا أبي؟" فيجيب عليها والدها: "نعم، فعلت".

كانت لهذه التجربة أهمية خاصة بالنسبة لويلسون لأنها ربطت الحياة الجديدة التي كانت تخلقها مع زوجها بماضيها والأشخاص الذين قاموا بتربيتها. لسوء الحظ، توفي والدها في عام 2017، لكن ويلسون تأمل أن يظلا مرتبطين بطريقة أو بأخرى، فيشاهدان ويقدران عجائب العالم.

كانت الجائزة الفائزة في المسابقة عبارة عن تلسكوب Dobsonian Telescope مقاس 8 بوصات الذي يدعم تطبيق الهاتف الذكي Celestron StarSense Explorer، بقيمة 799.95 دولارًا. أعربت مجلة علم الفلك عن امتنانها لكل من شارك في المسابقة وهنأت فيكي ويلسون على مقالتها الفائزة.

مصادر:
– مجلة علم الفلك (www.astronomy.com)
- شركة سيليسترون، صانعة التلسكوب

By مامفو بريشيا

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