إخراج القمامة: هبوط القمر الصناعي عولس إلى الأرض في عملية إعادة الدخول الخاضعة للرقابة

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) رسمًا متحركًا جديدًا يعرض اللحظات الأخيرة للمركبة الفضائية Aeolus أثناء عودتها الخاضعة للتحكم إلى الغلاف الجوي للأرض. تُظهر الرسوم المتحركة، التي تم إنشاؤها باستخدام آخر ثماني صور التقطها القمر الصناعي، المركبة الفضائية وهي تتدحرج وتحترق في زوال ناري. تم التقاط هذه الصور بواسطة رادار التتبع والتصوير (TIRA)، وهو رادار لمراقبة الفضاء في ألمانيا.

كان عولس يدور حول الأرض لمدة خمس سنوات، ويقيس رياح الكوكب على نطاق عالمي. ومع ذلك، كان وقود القمر الصناعي ينفد وتم سحبه للأسفل بسبب الجاذبية والسحب الجوي. وفي جهد فريد لمكافحة المشكلة المتزايدة للحطام الفضائي، نفذت وكالة الفضاء الأوروبية عملية إعادة دخول معززة للقمر الصناعي.

تضمنت عملية إعادة الدخول سلسلة من المناورات التي خفضت مدار عولس من حوالي 199 ميلًا إلى 75 ميلًا فقط فوق الأرض. وفي الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت الشرقي، تحول القمر الصناعي إلى كرة نارية، وسقط عبر الغلاف الجوي للأرض. قام مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بتتبع هبوطه النهائي.

تُظهر عملية إعادة الدخول الخاضعة للرقابة لـ Aeolus الرحلات الفضائية المستدامة والعمليات المسؤولة. وبقي فريق المهمة مع القمر الصناعي لأطول فترة ممكنة، لتوجيه عودته وضمان التخلص منه بشكل مسؤول. وكما قال توماسو بارينيلو، مدير مهمة أيولوس، "هذه الصور هي وداعنا الأخير للمهمة التي نفتقدها جميعًا، ولكن إرثها لا يزال حيًا".

وتمثل عملية إعادة دخول المركبة الفضائية هذه خطوة مهمة نحو تخفيف الحطام الفضائي وضمان استدامة الأنشطة الفضائية على المدى الطويل.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)