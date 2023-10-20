دور الرياح في ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي

وفي المعركة ضد تغير المناخ، فإن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المدن الساحلية أمر لا مفر منه. ومع القدرة على إغراق مدن مثل مومباي ونيويورك، فإن فهم مصادر المياه أمر بالغ الأهمية.

تحتوي الصفائح الجليدية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، باستثناء الجبال المغطاة بالأنهار الجليدية، على ما يكفي من المياه المتجمدة لرفع مستوى سطح البحر بمقدار 210 أقدام. ومن المؤسف أن هذه المناطق هي الأكثر تضرراً من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبينما ارتفعت درجات حرارة الهواء بشكل ملحوظ في جرينلاند، متجاوزة 3.8 درجة مئوية منذ التسعينيات، تساهم الرياح أيضًا في الذوبان المتسارع للغطاء الجليدي. كشفت دراسة جديدة أن رياح فوهن وكاتاباتيك، التي تهب الهواء الساخن إلى أسفل التلال على الأنهار الجليدية، لها تأثير كبير على ذوبان الغطاء الجليدي في كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.

وفي العقدين الماضيين، زاد تأثير هذه الرياح على الصفائح الجليدية في جرينلاند بنسبة 10% تقريبًا. ومع ذلك، فقد انخفض تأثيرها على الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي بنسبة 32%. ويرجع هذا الاختلاف في المقام الأول إلى الطرق المختلفة التي يؤثر بها الاحتباس الحراري على نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. أصبحت جرينلاند شديدة الحرارة لدرجة أن الرياح لم تعد ضرورية، لأن ضوء الشمس وحده له تأثير ذوبان كبير على المنطقة.

كما لعب التذبذب الشمالي الأطلسي، وهو ظاهرة جوية مهمة تتحكم في قوة واتجاه الرياح والعواصف الغربية، دوراً في هذا التفاوت. وقد أدى التحول إلى المرحلة الإيجابية إلى جلب المزيد من الهواء الدافئ فوق جرينلاند ومناطق القطب الشمالي الأخرى، مما أدى إلى تكثيف عملية الذوبان.

من ناحية أخرى، انخفض إجمالي الذوبان السطحي في القارة القطبية الجنوبية بنسبة 15% تقريبًا منذ عام 2000. ويمكن أن يعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 32% في الرياح المنحدرة في شبه الجزيرة وتحسن طبقة الأوزون في المنطقة، والتي تمتص الحرارة من الشمس. ويحمي السطح من المزيد من الذوبان.

في حين أن الانخفاض في ذوبان الجليد الناجم عن الرياح في القارة القطبية الجنوبية قد يبدو وكأنه تطور إيجابي، إلا أن اتجاه الذوبان لا يزال يشكل مخاطر. وقد شهدت القارة القطبية الجنوبية بالفعل انهيار جرفين جليديين معرضين للخطر، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يؤدي إلى تعطيل أنماط دوران مياه المحيطات العالمية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على مناخ الأرض.

تعد كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية مساهمين كبيرين في ارتفاع منسوب مياه البحر، كما أن مراقبة ذوبان الجليد ونمذجة ذوبان الجليد عن كثب أمر بالغ الأهمية. يعد فهم العلاقة بين الرياح والجليد في سياق تغير المناخ أمرًا ضروريًا للتنبؤ بارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل وتأثيره على الكوكب.

المصدر: رسائل البحوث الجيوفيزيائية