طفرة في اختبار مقاومة مضادات الميكروبات: تقييم سريع ودقيق خلال ساعة

تمثل مقاومة مضادات الميكروبات أزمة صحية عالمية، حيث تتسبب في وفاة 1.3 مليون شخص كل عام. ولمكافحة هذه المشكلة، قام الباحثون في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD) بتطوير جهاز ميكروفلويديك رائد يمكنه تقييم مدى حساسية الميكروبات للمضادات الحيوية بسرعة ودقة في غضون ساعة.

إن الطرق التقليدية لتقييم مقاومة مضادات الميكروبات بطيئة، وتستغرق أكثر من 20 ساعة للحصول على النتائج. يمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، مما يزيد من تطور المقاومة. تعالج منصة الموائع الدقيقة الجديدة هذه المشكلة من خلال توفير طريقة سريعة ودقيقة لاختبار الحساسية المضادة للميكروبات (AST).

يعمل الجهاز عن طريق قياس نفاذية الغشاء البكتيري بعد التعرض للمضادات الحيوية. يحدث هذا التغيير في النفاذية بعد 30 دقيقة من التعرض للمضادات الحيوية، مما يلغي الحاجة إلى زراعة البكتيريا على المدى الطويل. ومن خلال إزالة خطوة الثقافة، تقلل المنصة بشكل كبير من الوقت اللازم للحصول على النتائج بحوالي 20 ساعة.

لا توفر منصة ميكروفلويديك نتائج سريعة فحسب، بل توفر أيضًا معالجة مؤتمتة بالكامل للمحاليل البكتيرية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من موثوقية نتائج AST.

أسئلة وأجوبة

ما هي مقاومة مضادات الميكروبات؟

تشير مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) إلى قدرة الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا والفطريات، على تطوير مقاومة للأدوية المصممة لقتلها. هذه المقاومة تجعل علاج العدوى أكثر صعوبة وتزيد من خطر انتشار المرض.

لماذا تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات أزمة صحية عالمية؟

وتؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام. عندما تصبح الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية الموجودة، يصبح من الصعب بشكل متزايد علاج الالتهابات بشكل فعال. ويشكل هذا تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، حيث قد تصبح الالتهابات الشائعة غير قابلة للعلاج.

كيف يعمل جهاز ميكروفلويديك؟

يقيس جهاز الموائع الدقيقة نفاذية الغشاء البكتيري بعد التعرض للمضادات الحيوية. ومن خلال الكشف عن التغيرات في النفاذية، يمكن تحديد ما إذا كان الميكروب حساسًا أو مقاومًا لمضادات حيوية معينة. يوفر الجهاز النتائج خلال ساعة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى زراعة البكتيريا على المدى الطويل.

ما هي مزايا منصة ميكروفلويديك؟

توفر منصة ميكروفلويديك العديد من المزايا. فهو يوفر نتائج سريعة، مما يقلل من الوقت اللازم للتنفيذ بحوالي 20 ساعة مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على الثقافة. تتيح المنصة أيضًا التعامل الآلي بالكامل مع المحاليل البكتيرية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من موثوقية النتائج.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاختراق؟

يعد تطوير منصة ميكروفلويديك هذه خطوة مهمة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. ومن خلال طريقة سريعة ودقيقة لاختبار فعالية المضادات الحيوية ضد ميكروبات معينة، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية اتخاذ قرارات علاجية مستنيرة بشكل أفضل، مما يقلل من سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها وتخفيف خطر مقاومة مضادات الميكروبات.

مصادر:

المجلة: صغيرة

جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم