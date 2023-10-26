ضوء القمر: ثورة في استكشاف القمر من خلال الاتصال بالشبكة

تلوح في الأفق الموجة الثانية من استكشاف القمر، بقيادة برنامج أرتميس. في حين اعتمد رواد بعثات أبولو فقط على الاستطلاع الفوتوغرافي ومهاراتهم الخاصة للهبوط الناجح على سطح القمر، فمن المتوقع أن يكون مستقبل استكشاف القمر مختلفًا تمامًا. بهدف جعل استكشاف القمر مستدامًا، يجري تطوير تقنيات وشبكات جديدة لإحداث ثورة في المهام القمرية.

أحد الجوانب الرئيسية لهذه التطورات هو الحاجة إلى "تحديد التضاريس"، على حد تعبير وكالة ناسا. ومع التخطيط لـ 400 مهمة قمرية في السنوات المقبلة، فمن الضروري إنشاء أنظمة تسمح بالملاحة والاتصالات الدقيقة. ولتلبية هذه الحاجة، تعمل وكالة ناسا على LunaNet، وهو مشروع يهدف إلى خلق قابلية التشغيل البيني بين الشبكات القمرية المستقبلية من خلال المعايير والبروتوكولات المتفق عليها.

في مايو 2021، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن دراسة جدوى لـ MoonLight، وهي شبكة مقترحة ستوفر خدمات الملاحة وتمهد الطريق لشبكة الإنترنت على القمر. وقد تم تعيين اتحادين، بقيادة SSTL وTelespazio على التوالي، لتطوير هذه الشبكة الرائدة. حصلت MoonLight على تمويل أولي قدره 153 مليون يورو من اجتماع المجلس الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية، ومن المتوقع الحصول على تمويل إضافي في المستقبل.

إن فوائد شبكة الأقمار الصناعية القمرية المخصصة للملاحة والاتصالات كبيرة. وستمكن البعثات المأهولة والروبوتية من الهبوط في أي مكان على سطح القمر، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة في الاستكشاف. ستعالج كوكبة MoonLight أيضًا القيود المفروضة على حجم الحمولة وقدرات نقل البيانات وصعوبات الاتصال التي تواجهها المهام الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام خدمة مشتركة للاتصالات والملاحة يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف عن طريق تحرير مساحة للأجهزة العلمية أو البضائع.

من المحتمل أن تتكون شبكة MoonLight المستقبلية من ثلاثة إلى أربعة أقمار صناعية تزن طنًا واحدًا، ويتم وضعها بشكل استراتيجي حول القمر. والهدف هو تقديم الخدمات لجميع البعثات الخاصة والمؤسساتية، مع خطة اشتراك لضمان الجدوى الاقتصادية. ولاختبار النظام، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق القمر الصناعي التجريبي Lunar Pathfinder في عام 2025. وسيعرض هذا القمر الصناعي قدراته في الملاحة والاتصالات على سطح القمر.

وفي حين أن هذه التطورات واعدة، فقد قطعت الصين بالفعل خطوات واسعة في مجال الاتصالات القمرية. وفي عام 2018، نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية القمر الصناعي Queqiao-1، والذي يعمل بمثابة مرحل قمري لأغراض الاتصالات.

وبما أن القمر يصبح مركزًا للاستكشاف والخدمات التجارية المحتملة، فإن إنشاء اتصال قوي بالشبكة سيكون أمرًا بالغ الأهمية. تستعد مبادرة ضوء القمر والمبادرات المماثلة لإحداث ثورة في المهام القمرية وتمهيد الطريق لمستقبل لا يعرف فيه الاستكشاف حدودًا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من ضوء القمر؟

يهدف Moonlight إلى توفير خدمات الملاحة والاتصالات للمهمات القمرية، وتمكينها من الهبوط في أي مكان على سطح القمر.

2. كيف سيفيد Moonlight المهام المستقبلية؟

سيعالج Moonlight القيود في حجم الحمولة وقدرات نقل البيانات وصعوبات الاتصال التي تواجهها المهام الحالية. كما سيسمح للدول والشركات التي ترتاد الفضاء بميزانيات محدودة باستكشاف القمر بشكل أكثر فعالية.

3. من يقود مشروع ضوء القمر؟

يرأس مشروع Moonlight اتحادان: أحدهما بقيادة SSTL، والذي يضم شركات مثل SES، وAirbus، وKongsberg Satellite Services، والآخر بقيادة Telespazio، والذي يضم شركات مثل Thales Alenia Space وInmarsat.

4. متى سيتم إطلاق القمر الصناعي التجريبي Lunar Pathfinder؟

تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق القمر الصناعي التجريبي Lunar Pathfinder، الذي طورته شركة SSTL، في عام 2025. وسيعرض هذا القمر الصناعي القدرات المستقبلية للملاحة والاتصالات على سطح القمر.