هل يمكن للألواح الشمسية أن تعمل بالقرب من النجوم الأخرى؟

حققت تكنولوجيا الألواح الشمسية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة وهي الآن مصدر الطاقة المتجددة الأسرع نموًا. تم تطوير الألواح الشمسية في البداية للاستخدام في الفضاء، وأصبحت مصدرًا موثوقًا للطاقة للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المأهولة نظرًا لقدرتها على توليد الجهد الكهربائي من خلال التأثير الكهروضوئي.

تم اكتشاف التأثير الكهروضوئي لأول مرة في القرن التاسع عشر عندما لاحظ العلماء أن الكواكب المعدنية المشحونة تنبعث منها إلكترونات عند تعرضها للضوء فوق البنفسجي. ومن هذا الاكتشاف، تم تحديد أن الضوء يتكون من جسيمات كمية تسمى الفوتونات. في حين كانت هناك تجارب مبكرة تستخدم التأثير الكهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن الخلايا الشمسية الحقيقية الأولى لم يتم تطويرها حتى منتصف القرن العشرين.

وقد ركزت الأبحاث منذ ذلك الحين على تحسين تكنولوجيا الخلايا الشمسية لجعلها أخف وزنا وأرخص وأكثر كفاءة. لا تستطيع الألواح الشمسية الحديثة الاستفادة من الضوء فوق البنفسجي فحسب، بل يمكنها أيضًا الاستفادة من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء. ومع ذلك، تم تحسين التصاميم الحالية لتسخير الضوء المنبعث من الشمس، والذي يقع في المقام الأول ضمن النطاق الأخضر ويتضمن كميات كبيرة من الضوء فوق البنفسجي.

وينشأ التحدي عند النظر في استخدام الألواح الشمسية بالقرب من النجوم الأخرى، وخاصة النجوم القزمة الحمراء مثل تلك الموجودة في نظام بروكسيما سنتوري. تتمتع النجوم القزمة الحمراء بذروة سطوع في الطيف الأحمر أو الأشعة تحت الحمراء وتنبعث منها الحد الأدنى من الضوء فوق البنفسجي. لاستكشاف أنظمة الكواكب القريبة مثل بروكسيما سنتوري، ستكون الألواح الشمسية القادرة على تسخير ضوء النجوم القزمة الحمراء ضرورية.

دراسة حديثة في التقارير العلمية تبحث في كفاءة الألواح الشمسية تحت أطياف نجمية مختلفة، مقارنة الشمس بروكسيما سنتوري. تركز الدراسة على الخلايا الكهروضوئية العضوية (OPVs)، وهي تقنية خفيفة الوزن ومرنة ومناسبة للتطبيق على الأشرعة الشمسية الكبيرة المستخدمة في المسابر بين النجوم.

على عكس الخلايا الشمسية الأكثر رسوخًا القائمة على السيليكون، يمكن ضبط OPVs على أطوال موجية مختلفة. تعتمد كفاءة الخلية الشمسية على فجوة نطاقها، والتي تشير إلى الطاقة اللازمة للإلكترونات للانتقال من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل. ومن خلال ضبط فجوة النطاق باستخدام مواد عضوية مختلفة، يمكن تحسين الألواح الشمسية لالتقاط أكبر قدر من الطاقة من مصادر ضوء محددة.

وجدت الدراسة أنه في حين أن فجوة النطاق الأوسع مثالية لضوء الشمس، فإن الخلايا الشمسية ذات فجوة النطاق الضيقة ستكون أكثر كفاءة في تسخير ضوء بروكسيما سنتوري. على سبيل المثال، تتمتع الخلية الشمسية واسعة النطاق بكفاءة نظرية تبلغ 18.9% لضوء الشمس ولكن 0.9% فقط لبروكسيما سنتوري. في المقابل، يحقق نموذج فجوة النطاق الضيق كفاءة نظرية تبلغ 12.6% لبروكسيما سنتوري.

في حين أن الألواح الشمسية يمكنها توليد الكهرباء من النجوم القزمة الحمراء، إلا أن هناك عيبًا كبيرًا. تنتج النجوم القزمة الحمراء ضوءًا أقل بكثير من الشمس، مما يعني أن الخلايا الشمسية الفردية لن تولد قدرًا كبيرًا من الطاقة. للتعويض عن مستويات الإضاءة المنخفضة، يجب أن تكون الألواح الشمسية بين النجوم أكبر بكثير، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والتكلفة.

قد يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث حول المواد إلى طرق أكثر كفاءة لتوليد الكهرباء من الضوء، وربما التغلب على التحديات المرتبطة باستخدام الألواح الشمسية بالقرب من النجوم الأخرى.

المصدر

شوب، نورا، وآخرون. "الخلايا الكهروضوئية بين النجوم." التقارير العلمية 13.1 (2023): 16114.