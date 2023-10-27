المشهد السماوي الأخير لهذا العام: خسوف جزئي للقمر

من المقرر أن يبهر حدث سماوي ساحر عشاق السماء حول العالم يوم السبت. إنه يمثل الفرصة الأخيرة هذا العام لمشاهدة خسوف القمر، وهو الحدث الذي لا يتوقف أبدًا عن إبهار أولئك الذين ينجذبون إلى اتساع سماء الليل.

سيكون المشهد السماوي غدًا عبارة عن خسوف جزئي للقمر، سيحدث للمرة الثانية والأخيرة في عام 2023، بعد أسبوعين فقط من كسوف الشمس السابق في 14 أكتوبر. وكانت آخر مرة ظهرت فيها هذه الظاهرة في سماءنا في بداية مايو. سيكون هذا العرض المذهل مرئيًا في مناطق مختلفة، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وحتى أقصى القارة القطبية الجنوبية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية (PMD) أنه من المقرر ملاحظة خسوف القمر في باكستان أيضًا. ومن المقرر أن يبدأ الخسوف في ساعات متأخرة من مساء يوم السبت عند الساعة 11:02 مساء بالتوقيت المحلي، ويصل إلى ذروته عند الساعة 01:14 صباحا، وينتهي عند الساعة 03:26 صباحا يوم 29 أكتوبر (الأحد).

خسوف القمر يحدث عندما تجد الأرض نفسها بين الشمس والقمر، وتلقي بظلالها التي تغلف سطح القمر. ولا يمكن حدوث هذه الظاهرة الفلكية إلا أثناء اكتمال القمر، مما يجعلها هدفًا مثيرًا للاهتمام لمراقبي السماء التواقين لاستكشاف أسرار الكون.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من خسوف القمر، يتم تحديدها من خلال محاذاة الشمس والأرض والقمر في وقت الحدث. أ الخسوف الكلي للقمر يحدث عندما يغطي ظل الأرض سطح القمر بأكمله. في خسوف جزئي للقمر، يتم غمر جزء فقط من القمر في ظل الأرض، مما يؤدي إلى إخراج "لدغة" مذهلة من التضاريس القمرية. وأخيراً أ خسوف القمر يلقي الحافة الخارجية الباهتة لظل الأرض على سطح القمر.

مع اقتراب العام من نهايته، خذ لحظة للنظر إلى الأعلى وشاهد عجائب الكون. يعد خسوف القمر الجزئي الجزئي بأن يكون مشهدا يحبس الأنفاس، يذكرنا بالجمال اللامحدود الذي يحيط بنا، حتى في أحلك ساعات الليل.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيحدث خسوف القمر الجزئي؟

ج: من المقرر أن يحدث الكسوف يوم السبت، ويبدأ الساعة 11:02 مساءً (بالتوقيت المحلي)، وينتهي يوم 29 أكتوبر الساعة 03:26 صباحًا.

س: أين سيكون الخسوف مرئيا؟

ج: يمكن ملاحظة الخسوف الجزئي للقمر في مناطق مختلفة، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والقارة القطبية الجنوبية.

س: كيف يحدث خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، فتلقي بظلالها على سطح القمر.

س: ما هي أنواع خسوف القمر المختلفة؟

ج: هناك ثلاثة أنواع: خسوف القمر الكلي، وخسوف القمر الجزئي، وخسوف القمر شبه الظلي، ويتميز كل منها بمدى ظل الأرض على سطح القمر.