الحفاظ على الصنوبر الأبيض: الأنواع الأساسية تحت التهديد

صنوبر Whitebark، المعروف علميًا باسم Pinus albicaulis، هو صنوبرية رائعة تزدهر في الغابات المرتفعة. تتكيف هذه الأشجار لتحمل الظروف البيئية القاسية مثل تساقط الثلوج بكثافة والرياح القوية والتربة الفقيرة بالمغذيات. ومع ذلك، فإن بقاء الصنوبر الأبيض أصبح الآن مهددًا بسبب التأثيرات البشرية وإدخال مرض فطري يسمى صدأ الصنوبر الأبيض.

صدأ نفطة الصنوبر الأبيض، الذي تم إحضاره عن غير قصد إلى أمريكا الشمالية، يعطل نقل المغذيات داخل الشجرة ويمكن أن يكون مميتًا. مع متوسط ​​عمر يزيد عن 400 عام، فمن المحتمل جدًا أن تتلامس معظم أشجار الصنوبر البيضاء مع هذا المرض. بالإضافة إلى الصدأ المتقرح، يواجه الصنوبر الأبيض تحديات أخرى مثل الحشرات المحلية، والتغيرات في أنماط الحرائق، وتأثيرات تغير المناخ.

باعتباره أحد الأنواع الأساسية، يلعب الصنوبر الأبيض دورًا حاسمًا في استقرار النظام البيئي. خلال سنوات المحاصيل المخروطية العالية، تعتمد العديد من الأنواع على البذور المغذية التي تنتجها هذه الأشجار. على وجه الخصوص، تعتمد الدببة الرمادية والسوداء، وكذلك كسارة البندق كلارك، بشكل كبير على بذور الصنوبر الأبيض للحصول على السعرات الحرارية. تعتبر العلاقة بين الصنوبر الأبيض وكسارة البندق كلارك ضرورية لنشر البذور وتجديدها.

تُبذل الجهود للحفاظ على مجموعات الصنوبر البيضاء واستعادتها. يقوم عالم الأحياء راندي مودي، جنبًا إلى جنب مع طاقم فيلق المناخ للشباب في كيمبرلي/كرانبروك (YCC)، بجمع البذور من الأشجار التي تظهر مستوى معينًا من المقاومة الجينية للصدأ الفقاعي. الهدف هو إنتاج شتلات يمكنها التعايش مع هذا المرض دون إزالة جميع أشجار الصنوبر ذات اللحاء الأبيض.

يتضمن جمع بذور اللحاء الأبيض تسلق الأشجار ووضع أقفاص معدنية حول مجموعات مخروطية. تحمي هذه الأقفاص المخاريط النامية خلال فصل الصيف ويتم إزالتها لاحقًا في الخريف لجمعها. لا تؤثر هذه العملية على علف الحيوانات حيث ينتج الصنوبر الأبيض عددًا كبيرًا من المخاريط في كل موسم.

يشكل تغير المناخ تحديًا إضافيًا لاستعادة الصنوبر الأبيض والحفاظ عليه. تسكن الأشجار بالفعل أعلى المرتفعات الممكنة المناسبة للاستعمار، مما يترك مجالًا محدودًا لمزيد من الهجرة. وعلى الرغم من الصعاب، فإن الباحثين مثل مودي يقدمون الأمل لبقاء هذا النوع على المدى الطويل من خلال العمل على حمايته.

يعبر أعضاء طاقم YCC عن رضاهم بكونهم جزءًا من جهود الحفاظ على أشجار الصنوبر البيضاء. إنهم يقدرون فرصة العمل في مساحات فرعية فريدة من نوعها والمساهمة في مستقبل هذه الأنواع المهمة. مع استمرار التفاني والبحث، هناك تفاؤل بشأن استعادة وبقاء الصنوبر الأبيض في مواجهة التهديدات العديدة.

التعاريف:

– الصنوبر الأبيض: Pinus albicaulis، وهو نوع صنوبري يتواجد في الغابات المرتفعة.

– الأنواع الأساسية: كائن حي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على بنية ووظيفة النظام البيئي.

– صدأ نفطة الصنوبر الأبيض: مرض فطري يمنع نقل المغذيات داخل أشجار الصنوبر البيضاء.

- كسارة البندق كلارك: طائر متوسط ​​الحجم مسؤول عن نثر بذور اللحاء الأبيض.

– الصدأ الفقاعي: مرض فطري يؤثر على نمو وصحة الأشجار.

- فيلق كيمبرلي / كرانبروك للمناخ الشبابي (YCC): مجموعة من الشباب يقومون بمشاريع بيئية.

– الشتلات : نباتات صغيرة تنمو من البذور .

– استقرار النظام البيئي: توازن النظام البيئي وعمله.

- المقاومة الجينية: هي الصفة التي تمكن الكائن الحي من مقاومة المرض أو تحمله.

– سوبالبين : نسبة إلى المنطقة الواقعة أسفل خط الأشجار في المناطق الجبلية.

مصادر:

- راندي مودي من كيمبرلي يتحدث عن التحديات والانتصارات التي يواجهها الصنوبر الأبيض المهدد بالانقراض (مقال مصدر)

- تحصل مؤسسة Whitebark Pine Ecosystem Foundation على منحة بقيمة 600 ألف دولار من CBT (مقالة المصدر)