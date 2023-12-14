كوكاتو جوفين: الببغاوات الذكية التي تحب إغراق طعامها

أثبتت ببغاوات جوفين، المعروفة بمهاراتها الرائعة في حل المشكلات، أنها أكثر ذكاءً وإبداعًا مما كان يُعتقد سابقًا. اكتشف الباحثون في مختبر جوفين في فيينا مؤخرًا اكتشافًا رائعًا حول هذه الببغاوات البيضاء: إنهم يستمتعون بغمر طعامهم. وقد لوحظ هذا السلوك، المرتبط بشكل أكثر شيوعًا بالبشر الذين يحبون البسكوتي، في دراسة نشرت في مجلة Biology Letters.

وقد عثر الباحثون في مختبر جوفين على هذا السلوك الفريد بالصدفة. خلال وقت الغداء، لاحظوا أحد طيورهم الحنونة يُدعى بيبين، الملقب بـ "سيد المجموعة"، وهو يغمس طعامه في حوض ماء يستخدم عادةً للشرب والاستحمام. وأظهر طائران آخران، كيوي وموكي، نفس السلوك.

ولدراسة السلوك بشكل أكثر منهجية، راقب الباحثون روتين وقت الغداء لدى الطيور لمدة 12 يومًا. ومن بين الطيور الـ 18 التي تمت مراقبتها، شارك سبعة منها في غمر الطعام مرة واحدة على الأقل. ومع ذلك، كان بيبين وكيوي وموكي هم أبطال هذا الابتكار الطهوي، حيث قاموا بتغطيس طعامهم في مناسبات عديدة.

ومن المثير للاهتمام أن طيور الكوكاتو أظهرت انتقائية في عادات التغميس الخاصة بها. لقد فضلوا غمر البقسماط، وهو خبز محمص صلب وجاف، بدلاً من المواد الغذائية الأخرى. لم يتم غمر البذور أبدًا، وكانت الفواكه مثل الموز أو رقائق جوز الهند تُغمر في الماء في بعض الأحيان فقط.

وما برز هو مستوى السيطرة والصبر الذي أبدته الطيور. يقوم البعض بغمس البقسماط بسرعة، بينما يتركها البعض الآخر منقوعة لمدة تصل إلى 30 ثانية، مما يخلق قاعًا رطبًا. يعد التحكم في الاندفاعات رائعًا جدًا بالنسبة للمخلوقات المعروفة بشهيتها القلبية.

يضيف اكتشاف سلوك غمر الطعام هذا إلى ذخيرة كوكاتو جوفين المثيرة للإعجاب بالفعل. وقد أثبتت هذه الببغاوات قدرتها على استخدام الأشياء والتلاعب بها، مثل فتح صناديق الألغاز المغلقة وصنع الأدوات للوصول إلى الطعام الذي يصعب الوصول إليه.

وبينما يواصل الباحثون التعمق في الذكاء وقدرات هذه الببغاوات الذكية على حل المشكلات، فمن يدري ما هي السلوكيات الرائعة الأخرى التي سيكتشفونها؟ ربما يتضمن الاكتشاف التالي ببغاء يستمتع بفنجان من الشاي مع البقسماط المغمس.