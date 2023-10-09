لغز النقل الوراثي في ​​النباتات البرية قد يحمل أدلة على المحاصيل المعدلة وراثيا

لقد كان العلماء في حيرة منذ فترة طويلة بشأن كيفية حدوث عمليات النقل الجيني بشكل طبيعي في النباتات البرية، على غرار العمليات التي تحدث في المحاصيل المعدلة وراثيا. وتهدف دراسة حديثة إلى تسليط الضوء على هذا اللغز. إن استعارة "شجرة الحياة" التقليدية، التي تصور العلاقات التطورية بين الكائنات الحية، أصبحت الآن موضع تحدي. بعض الأنواع لا تتطور بشكل مستقل، بل لديها روابط بين الفروع، تشبه الشبكة المتشابكة وليس الشجرة. وينطبق هذا بشكل خاص على البكتيريا، حيث تنتقل المعلومات الوراثية بين الفروع، مما يسبب اتصالات متقاطعة.

نقل الجينات الأفقي (HGT) هو العملية التي يتم من خلالها تقاسم المواد الوراثية، مثل الجينات، بين الكائنات الحية خارج التكاثر التقليدي من الوالدين إلى الأبناء. يسهل HGT الانتشار السريع للسمات، مثل مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا. في البداية، اعتقد العلماء أن هذه الظاهرة تقتصر على الميكروبات، ولكن تمت ملاحظتها منذ ذلك الحين في مجموعة واسعة من النباتات والحيوانات والفطريات.

تعد الأعشاب، بما في ذلك المحاصيل مثل الأرز والقمح والذرة، من بين أهم المجموعات النباتية. وقد وجد أن النقل الجيني الأفقي يحدث بين أنواع الأعشاب، سواء البرية أو المزروعة. في حين أنه يمكن التعرف على عمليات النقل الجيني من خلال بصماتها في الجينوم، إلا أن الآلية المحددة وتواتر عمليات النقل هذه ظلت مجهولة.

ركزت الدراسة الأخيرة على Alloteropsis Semialata، وهو نوع من الأعشاب الاستوائية، لتقدير وتيرة عمليات نقل الجينات. ومن خلال تسلسل العديد من الجينومات وتحليل التاريخ التطوري لكل جين، اكتشف الباحثون أن جينًا غريبًا تم دمجه في هذا النوع كل 35,000 عام تقريبًا. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هذا أقل من الواقع، حيث يتم فقدان العديد من الجينات المنقولة التي لا تتمتع بمزايا ولا يمكن اكتشافها بسهولة.

تميل الجينات التي يتم الاحتفاظ بها من عمليات النقل إلى تزويد المتلقين بمزايا تطورية، مثل مقاومة الأمراض، وتحمل الإجهاد، وزيادة إنتاج الطاقة. ربما تم تحسين هذه الجينات في جينومات الأنواع المانحة على مدى ملايين السنين، ويتيح نقل الجينات الأفقي للمتلقي الاستفادة دون عملية تحسين طويلة.

وتشير الدراسة إلى أن نقل الجينات الأفقي يحدث بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد سابقا. إنه يثير تساؤلات حول كيفية انتقال الجينات بين الأنواع ذات الصلة البعيدة. ويقترح الباحثون آلية تسمى التلوث التكاثري، وهي تشبه بعض الطرق المستخدمة في تطوير المحاصيل المعدلة وراثيا. سيتم إجراء المزيد من التجارب لاختبار هذه الفرضية ومن المحتمل أن توفر رؤى قيمة حول العمليات الطبيعية التي تكمن وراء عمليات النقل الجيني.

وفي الختام، فإن فهم عمليات النقل الجيني في النباتات البرية قد يكون له آثار كبيرة على دراسة المحاصيل المعدلة وراثيا. قد يقدم وجهة نظر جديدة حول أوجه التشابه بين العمليات الطبيعية وتكنولوجيا التعديل الوراثي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف الآليات واستكشاف تأثير عمليات النقل هذه على تطور النبات وتكيفه.

مصادر:

- عالم النبات الجديد (مصدر الدراسة، المنشور)

– شترستوك (مصدر الصورة)