تُظهر الأفيال البرية قدرات على حل المشكلات للحصول على الغذاء

وُجد أن الأفيال البرية الفردية تمتلك مستويات مختلفة من الاستعداد والقدرات على حل المشكلات من أجل الوصول إلى الغذاء. وثقت دراسة حديثة أجراها علماء في تايلاند مهارات حل المشكلات التي تتمتع بها الأفيال الآسيوية البرية في محمية سالاكبرا للحياة البرية. وراقب الباحثون مجموعة مكونة من 77 فيلًا على مدى ستة أشهر باستخدام كاميرات عن بعد تعمل بالحركة.

تم تقديم صناديق ألغاز للأفيال تحتوي على فاكهة الكاكايا ذات الرائحة العطرية العالية، وكان عليهم معرفة كيفية فتح الصناديق من أجل الوصول إلى الفاكهة. تحتوي صناديق الألغاز على ثلاث حجرات مختلفة التكوين، وكان على الأفيال أن تتفاعل بشكل مستقل مع الصناديق لاكتشاف كيفية فتح كل حجرة. ووجد الباحثون أن الأفيال التي تفاعلت مع صناديق الألغاز بشكل متكرر ومستمر كانت أكثر نجاحًا في استرجاع الطعام.

وكشفت الدراسة أن الأفيال الفردية أظهرت مستويات متفاوتة من الابتكار في محاولاتها لفتح صناديق اللغز. وأظهرت بعض الأفيال المزيد من المثابرة والتنوع الاستكشافي، مما أدى إلى نجاح أكبر في الوصول إلى الغذاء. في الواقع، تمكنت خمسة أفيال من حل جميع أنواع المقصورات الثلاثة.

هذا البحث له آثار مهمة لفهم كيفية تفكير الحيوانات وابتكارها، خاصة في البيئات سريعة التغير والمتأثرة بالوجود البشري. غالبًا ما تدخل الأفيال البرية في تايلاند في صراعات مع القرويين أثناء مداهمة الحقول والبساتين بسبب فقدان موطنها الطبيعي والتعدي على أراضيها. من خلال دراسة قدرات الأفيال على حل المشكلات، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لمرونتها المعرفية وتأثيرها المحتمل على إدارة الحفاظ على البيئة وتخفيف الصراع بين الإنسان والأفيال.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على ذكاء الأفيال البرية وقدرتها على التكيف، وتسليط الضوء على قدرتها على حل المشكلات في سعيها للحصول على الطعام. وتشير الدراسة إلى أن الأفيال الفردية تتمتع بمهارات فريدة في حل المشكلات، مما قد يؤثر على قدرتها على البقاء والازدهار في البيئات المتغيرة.

مصادر:

– مجلة سلوك الحيوان

- سارة جاكوبسون، مرشحة لدرجة الدكتوراه في علم النفس في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وكلية هانتر