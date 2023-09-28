تُظهِر الأفيال الآسيوية البرية قدرات رائعة في حل المشكلات

تلقي دراسة حديثة نشرت في مجلة Animal Behavior الضوء على قدرات حل المشكلات لدى الأفيال الآسيوية البرية الفردية. أجرى الباحثون دراسة مدتها ستة أشهر في محمية سالاكبرا للحياة البرية في تايلاند، باستخدام كاميرات تعمل بالحركة لمراقبة 77 فيلًا أثناء تفاعلهم مع صناديق الألغاز للوصول إلى الطعام.

تحتوي صناديق الألغاز على ثلاث حجرات مختلفة التكوين تحتوي على فاكهة الكاكايا ذات الرائحة العطرية العالية. اعتمادًا على المقصورة، كان على الأفيال سحب سلسلة، أو دفع الباب، أو فتح الباب للوصول إلى الطعام. كان على الأفيال أن تتعامل بشكل مستقل مع صناديق الألغاز لمعرفة كيفية فتح كل حجرة.

وكشفت النتائج أنه لم تقترب جميع الأفيال من صناديق الألغاز، لكن تلك التي فعلت ذلك أظهرت مستويات متفاوتة من الابتكار. كانت الأفيال التي تفاعلت مع صناديق الألغاز بشكل متكرر ومستمر أكثر نجاحًا في استرداد الطعام من الأجزاء الثلاثة ذات التكوين المختلفة. من بين الأفيال المشاركة، قام البعض بحل نوع أو اثنين من أنواع الأقسام، بينما أظهرت خمسة أفيال مهارات استثنائية في حل المشكلات من خلال حل الأنواع الثلاثة جميعها.

تؤكد المؤلفة الرئيسية سارة جاكوبسون، وهي مرشحة لدرجة الدكتوراه في علم النفس وتدرس الإدراك الحيواني، على أهمية هذا البحث، مشيرة إلى أن فهم كيفية تفكير الحيوانات وابتكارها يمكن أن يساهم في بقائها على قيد الحياة في بيئات تعطلت بسبب الأنشطة البشرية.

يسلط الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور جوشوا بلوتنيك، الضوء أيضًا على أهمية دراسة الابتكار وحل المشكلات لدى الأفيال لإدارة الحفاظ على البيئة وتخفيف الصراع بين الإنسان والأفيال. مع اشتداد الصراع بين البشر والأفيال بسبب فقدان الموائل والتعدي عليها، يعد التحقيق في المرونة الإدراكية للأفيال البرية أمرًا ضروريًا.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول ذكاء الأفيال الآسيوية البرية وقدرتها على التكيف مع المواقف الجديدة. من خلال فهم مهاراتهم في حل المشكلات، يمكن للعلماء والمدافعين عن البيئة تطوير استراتيجيات للتخفيف من الصراع بين الإنسان والأفيال وتعزيز التعايش بين البشر وهذه الحيوانات الرائعة.

مصادر:

- "الابتكار لحل لغز جديد: تختلف الأفيال الآسيوية البرية في قدرتها على حل المشكلات" - سارة إل جاكوبسون وآخرون، سلوك الحيوان (2023)

- Phys.org