رحلة إيمي الملهمة: استكشاف أيرلندا على ظهور الخيل قبل أن تفقد بصرها

تواجه إيمي، البطلة الوطنية الأمريكية في رياضة الباراسيلينغ والرياضة الثلاثية، معركة صعبة ضد المرض التنكسي "التهاب القزحية"، الذي يستمر في إضعاف بصرها. مع العلم أن بصرها سوف يُسلب منها حتمًا، قررت إيمي إنشاء قائمة من التجارب التي تريد رؤيتها قبل حدوث ذلك. كان أحد العناصر المدرجة في قائمتها هو ركوب حصان أيرلندي في أيرلندا، وبالصدفة، وجدت نفسها في أيرلندا الأسبوع الماضي للتحدث في مؤتمر حول العناية بالعيون.

بفضل كيران مورين وفريقه في Country Cottage Stables في إنيسكيري، أصبح حلم إيمي حقيقة. لقد قدموا لها بيبي فرودو، وهو مهر كونيمارا المذهل المعروف بجماله، وهو رائع بما يكفي لامتلاك صفحته الخاصة على إنستغرام. في يوم الرحلة، أصبح الطقس مشمسًا وجافًا على غير العادة، مما منح إيمي إطلالات رائعة على المساحات الخضراء المورقة وتلال ويكلو وشلال باورسكورت الرائع بكامل تدفقه. وأعربت إيمي بسعادة عن امتنانها على إنستغرام، مستمتعةً بالذكريات الخلابة التي ستبقى معها إلى الأبد.

عند التفكير في سبب إضافة هذه التجربة الخاصة إلى قائمة أمنياتها، أوضحت إيمي أن افتتانها العميق بالريف الأيرلندي وركوب الخيل نشأ منذ طفولتها. أثناء نشأتها، قدمت لها صديقتها الأيرلندية بيبا عجائب مهور كونيمارا. كانت إيمي مفتونة بجاذبية الركض عبر الحقول الخضراء، والقفز فوق الأسيجة والجدران الحجرية. ومع ذلك، فإن فقدان بصرها في سن 22 عامًا أوقف تلك الأحلام.

اتخذ كيران، الذي لم يسبق له العمل مع راكب أعمى من قبل، احتياطات إضافية من خلال اصطفاف الطلاب كراكبين خارجيين. بفضل رؤيتها المركزية المحدودة، كان التحدي الوحيد الذي واجهته إيمي هو الفروع المنخفضة المعلقة، والتي ساعدها رفاقها اليقظون بمهارة على التنقل فيها. أثنت إيمي على كيران لخبرته ولطفه ولجعلها تشعر بالترحيب بشكل لا يصدق طوال التجربة.

بالنظر إلى الوراء، وجدت إيمي الإلهام في تاريخ ركوب الخيل في المملكة المتحدة وأيرلندا، بما في ذلك سباق جراند ناشيونال في إنجلترا وقصة ناشيونال فيلفيت، وهو كتاب وفيلم لاحق عن فتاة صغيرة تحدت الأعراف المجتمعية من خلال المشاركة في جراند ناشيونال. تبرز عزيمة إيمي وهي تتكيف مع تحديات مرضها التنكسي. وبعد انتقالها من رياضة الترياتلون إلى رياضة ركوب الدراجات بسبب صحتها، تتدرب الآن بجد استعدادًا للتصفيات المؤهلة للألعاب البارالمبية الأمريكية في فبراير.

على الرغم من العقبات التي واجهتها، تجاوزت رحلة إيمي الأخيرة إلى ويكلو كل التوقعات، مما جعلها مليئة بالبهجة وتفتن بجمال الريف الأيرلندي. تعتبر مغامرتها بمثابة شهادة على قوة السعي وراء الأحلام والاستمتاع بكل لحظة ثمينة، حتى في مواجهة الشدائد.

أسئلة وأجوبة

ما هو التهاب القزحية؟

التهاب العنبية هو مرض تنكسي يسبب التهابًا في الطبقة الوسطى من العين، المعروفة باسم العنبية. يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا ترك دون علاج. مايو كلينك

ما هو المهر كونيمارا؟

مهر كونيمارا هو سلالة من المهر موطنها منطقة كونيمارا في أيرلندا. وهي معروفة بذكائها ومرونتها وتعدد استخداماتها، مما يجعلها مناسبة لمختلف أنشطة الفروسية. جمعية مربي المهر كونيمارا

ما هو الوطني الكبير؟

جراند ناشيونال هو حدث سباق الخيل الشهير الذي يقام سنويًا في إنجلترا. يعتبر أحد أكثر سباقات الموانع تحديًا في العالم، ويقام في مضمار سباق أينتري بالقرب من ليفربول. نادي الجوكي