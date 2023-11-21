حقيبة أدوات ضالة من محطة الفضاء الدولية مرئية في سماء المملكة المتحدة

إذا نظرت إلى سماء الليل في المملكة المتحدة ليلة الثلاثاء، فقد تشاهد مشهدًا رائعًا - حقيبة أدوات ضالة أسقطها رواد فضاء ناسا عن طريق الخطأ أثناء أعمال الصيانة في محطة الفضاء الدولية. على الرغم من أنها قد تبدو كجسم صغير وغير مهم، إلا أن حقيبة الأدوات هذه ستتألق بشكل مشرق للغاية بحيث يمكن ملاحظتها بالمنظار أو التلسكوب.

وقع حادث صندوق الأدوات في وقت سابق من هذا الشهر عندما كان رائدا الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا يقومان بمهام صيانة مهمة في محطة الفضاء الدولية. كانت حقيبة الأدوات تدور حول المحطة الفضائية مباشرة، وتسافر بسرعة تبلغ حوالي 17,000 ميل في الساعة. وعلى الرغم من أنه سيعود في النهاية إلى الغلاف الجوي للأرض خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنه مرئي حاليًا من المملكة المتحدة بسبب لمعانه.

شارك عالم الفيزياء الفلكية ألبرت زيجلسترا من جامعة مانشستر بعض النصائح للمتفرجين الفضوليين. إذا كانت الظروف الجوية مناسبة والسماء صافية، فمن الممكن اكتشاف حقيبة الأدوات باستخدام المنظار. وستظهر كنقطة باهتة تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الطائرة، وتشق طريقها من الغرب إلى الشرق. الوقت المثالي للعرض هو حوالي الساعة 6.45 مساءً، وستكون الحقيبة مرئية لمدة دقيقتين تقريبًا.

بالإضافة إلى حقيبة الأدوات، ستتاح للمشاهدين أيضًا فرصة رؤية المحطة الفضائية كاملةً بعد بضع دقائق. ومن المتوقع أن تحترق حقيبة الأدوات، ذات اللون الأبيض بالكامل، في الغلاف الجوي للأرض خلال أربعة إلى خمسة أشهر.

على الرغم من أن اكتشاف شيء مثل حقيبة الأدوات قد يبدو أمرًا صعبًا، إلا أن الخبراء في EarthSky يؤكدون لنا أنه باستخدام زوج من المناظير، يمكن القيام بذلك. ويصفونه بأنه مشرق بشكل مدهش، ويحوم تحت عتبة الرؤية للعين المجردة، عند حوالي +6.

لذا، أبقِ أعينك على السماء ومنظارك جاهزًا. يمكنك فقط إلقاء نظرة على حقيبة الأدوات المتجولة هذه من محطة الفضاء الدولية أثناء تجولها في سماء الليل.

الأسئلة المتكررة

كيف يمكنني رؤية حقيبة الأدوات الضالة من المملكة المتحدة؟ لرصد حقيبة الأدوات الضالة، ستحتاج إلى منظار أو تلسكوب. ابحث عن بقعة باهتة تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الطائرة، من الغرب إلى الشرق، في حوالي الساعة 6.45 مساءً. هل يمكن رؤية حقيبة الأدوات بدون أي مساعدة بصرية؟ حقيبة الأدوات غير مرئية بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيتها بالمنظار بسبب سطوعها الذي يقل قليلاً عن حد الرؤية. لماذا أسقط رواد الفضاء حقيبة الأدوات عن طريق الخطأ؟ تم إسقاط حقيبة الأدوات عن طريق الخطأ أثناء أعمال الصيانة الأساسية التي قام بها رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا. ماذا سيحدث لحقيبة الأدوات؟ تدور حقيبة الأدوات حاليًا حول الأرض قبل محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض في غضون أربعة إلى خمسة أشهر.