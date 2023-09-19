استمتع بتجربة الأضواء الشمالية المذهلة في أيرلندا

يمكن مشاهدة الشفق القطبي الشمالي، وهي ظاهرة طبيعية خلابة، في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أيرلندا. بينما تشتهر أيسلندا وألاسكا بعروض الشفق القطبي، توفر أيرلندا فرصة فريدة لمشاهدة هذا العرض الضوئي المذهل. غالبًا ما تظهر الأضواء باللون الأخضر الزاهي، وأحيانًا باللون الوردي والأزرق والأرجواني، مما يخلق مشهدًا ساحرًا في سماء الليل.

ويوضح ديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي، أن فرص رؤية الشفق القطبي الشمالي تزداد خلال فترة الاعتدال الذي يصادف يوم 23 سبتمبر من هذا العام. يلعب المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب دورًا في خلق الظروف الملائمة لظهور الأضواء. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد ضمان لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية.

أفضل المواقع لمشاهدة الأضواء في أيرلندا هي الساحل الشمالي الريفي وأجزاء من ساحل أنتريم. توفر هذه المناطق إطلالات واضحة على المحيط الأطلسي دون تداخل أضواء المدينة. مايو، التي تقع أيضًا على طول ساحل المحيط الأطلسي، هي موقع آخر موصى به. ومع ذلك، إذا كانت السماء صافية، يمكن رؤية الأضواء من أي مكان في البلاد.

يبدأ تكوين الشفق القطبي الشمالي بالتوهجات الشمسية على الشمس، والتي تطلق كمية هائلة من الإشعاع إلى الفضاء. تتفاعل هذه الجسيمات بعد ذلك مع المجال المغناطيسي للأرض وتنجذب نحو القطبين الشمالي والجنوبي. وعندما تصطدم بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، تتولد الألوان النابضة بالحياة للأضواء.

لتعظيم فرص رؤية الشفق القطبي، من الضروري الابتعاد عن الأضواء الاصطناعية. قد لا يشهد سكان المدينة سوى العروض الكبيرة، أما أولئك الذين يعيشون في الريف، بعيدًا عن الأضواء الساطعة، فيمكنهم الاستمتاع بمناظر رائعة. وعلى الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بالأضواء، إلا أن علماء الفلك يمكنهم التنبؤ بحدوثها من خلال مراقبة النشاط الشمسي.

يوفر موقع Astronomy Ireland خدمة تنبيه الشفق القطبي، حيث يقدم تحديثات يومية عن أحوال السماء، بما في ذلك احتمالية رؤية الأضواء الشمالية. في حين أن الأضواء يمكن أن تظهر في أي وقت من الليل، فمن الضروري أن تكون السماء صافية لتحقيق الرؤية المثلى.

على الرغم من أن الطقس في أيرلندا يمكن أن يمثل تحديًا بسبب السحب والأمطار المتكررة، إلا أنه لا تزال هناك فرص لمشاهدة الشفق القطبي الشمالي. ومع وصول نشاط الشمس إلى ذروته في عام 2025، ستكون السنوات القليلة المقبلة مناسبة بشكل خاص لتجربة هذه الأعجوبة الطبيعية. لذا، استعد لقضاء ليلة سحرية تحت السماء الأيرلندية المضيئة.

مصادر:

– مجلة علم الفلك الأيرلندية.