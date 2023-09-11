الكويكبات: مدمرات وخالقي الحياة على الأرض؟

يبحث العلماء بنشاط عن طرق لحماية الأرض من تأثير الكويكبات الكارثي المحتمل. ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن تأثير الكويكب الهائل في الماضي ربما لعب دورًا حاسمًا في بدء الحياة على كوكبنا. وتستكشف الدراسة التي أجراها نيكولاس ووغان، عالم الأحياء الفلكية في جامعة واشنطن، احتمال أن تكون صخرة فضائية عملاقة قد خلطت الغلاف الجوي للأرض، مما خلق الظروف اللازمة للتفاعلات الكيميائية التي أدت في النهاية إلى ظهور الحياة.

ووفقا للدراسة، من الممكن أن تكون التأثيرات الهائلة للكويكبات قد أدخلت تركيزات عالية من سيانيد الهيدروجين، وهو مركب أساسي للحياة، إلى بيئات سطح الأرض. توفر هذه الفرضية حلاً للغموض الذي يكتنف كيفية تحول الغلاف الجوي للأرض من جو معقم إلى ملائم للبيولوجيا.

وبينما اعتبر العلماء البراكين مصدرا محتملا للميثان الذي سهّل تطور الحياة، يشير التحليل الكيميائي للصخور القديمة إلى أن الكويكبات ربما كانت مسؤولة عن ضخ الميثان الضروري في الهواء. من الممكن أن يتفاعل كويكب غني بالحديد مع محيط يتبخر نتيجة الاصطدام، مما يؤدي إلى تكوين جو غني بالماء والهيدروجين والكربون. وبمرور الوقت، ومع انخفاض درجة حرارة الغلاف الجوي، هطل غاز الميثان في المحيطات، مما أدى إلى توليد جزيئات ما قبل الحيوية مثل سيانيد الهيدروجين.

ومع ذلك، في حين أن فرضية الكيمياء بمساعدة الكويكبات مقنعة، فمن المهم أن نعترف بأنها لم تصبح حقيقة مثبتة بعد. إن الفهم الإضافي للكيمياء العضوية التي أدت إلى أصل الحياة ضروري لتأكيد هذه النظرية.

بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على العلاقة المتناقضة بين الكويكبات والحياة على الأرض. ربما كانت هذه الأجرام السماوية التي يمكن أن تسبب دمارًا شاملاً، حاسمة أيضًا في تطور الحياة كما نعرفها. ويؤكد البحث على الحاجة إلى منع تأثيرات الكويكبات الكبيرة في المستقبل مع الاعتراف بالتوازن غير المستقر الذي سمح للحياة بالظهور والازدهار على كوكبنا.

مصادر:

- دراسة من نيكولاس ووجان، جامعة واشنطن

- مقابلة مع نيكولاس ووجان في ديلي بيست