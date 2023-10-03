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تلويث أقمار زحل: لماذا تم تدمير كاسيني بدلاً من هويجنز

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 3، 2023
تلويث أقمار زحل: لماذا تم تدمير كاسيني بدلاً من هويجنز

في خطوة مفاجئة، اصطدم المسبار كاسيني عمدًا بالغلاف الجوي لكوكب زحل لمنع التلوث من الكائنات الأرضية. وقد يحير هذا القرار الكثيرين، إذ إن مسبار هويجنز كان قد هبط بالفعل على تيتان، أحد أقمار زحل. ومع ذلك، فإن الأساس المنطقي وراء هذا القرار يكمن في مخاوف علماء الأحياء الفلكية وخبراء حماية الكواكب.

الشاغل الرئيسي لهؤلاء الخبراء هو التلوث المحتمل للقمر إنسيلادوس، وهو قمر آخر لكوكب زحل. ويعتقد أن إنسيلادوس يضم محيطًا عالميًا من الماء السائل تحت سطحه الجليدي، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا لاستضافة الكائنات الحية الدقيقة خارج كوكب الأرض التي قد تشبه الحياة على الأرض. من أجل منع أي فرصة لاصطدام أجهزة الأرض بالقمر إنسيلادوس واحتمال تلويثه، تم تدمير مسبار كاسيني.

ومن ناحية أخرى، فإن تيتان، على الرغم من كونه غنيًا بالمواد الكيميائية العضوية، يشكل خطرًا أقل للتلوث. ويعتقد أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية على تيتان، حوالي -290 درجة فهرنهايت، تمنع تطور بيولوجيا شبيهة بالأرض. في حين أن الأمونيا يمكن أن تعمل كمذيب وأساس للأغشية في عالم شديد البرودة مثل تيتان، فإن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تعتبر أن خطر تلويث مثل هذا المحيط الحيوي البارد منخفض للغاية.

نبع قرار تحطيم كاسيني في الغلاف الجوي لزحل من أولوية حماية القمر إنسيلادوس، الذي يحمل إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض. على الرغم من أن تيتان له أهمية بيولوجية فلكية، إلا أن درجات الحرارة الباردة تقلل من احتمالية التلوث. ومن خلال التضحية بكاسيني في الغلاف الجوي لكوكب زحل، ضمن فريق ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية القضاء على خطر التلوث على إنسيلادوس.

المصدر: ديفيد وارمفلاش، عالم الأحياء الفلكية ومتصل العلوم، بورتلاند، أوريغون

By غابرييل بوتا

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