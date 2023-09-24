يقوم الباحثون بإنشاء أنواع اصطناعية بدون الكيمياء الحيوية ومراقبة المبادئ التطورية

اكتشف باحثون في جامعة هارفارد طريقة لإنشاء أنظمة حية اصطناعية لا تعتمد على الكيمياء الحيوية، مما يفتح إمكانية وجود أشكال حياة على كواكب أخرى ربما تطورت من نوع مختلف من الكيمياء. كان الفريق، بقيادة خوان بيريز ميركادير، يدرس الأنظمة غير الكيميائية الحيوية القادرة على إظهار الخصائص الأساسية لجميع الأنظمة الحية الطبيعية. وتوضح دراستهم الأخيرة، التي نشرت في مجلة Cell Reports Physical Science، أن هذه الأنظمة الاصطناعية تعمل وفقًا لمبادئ التطور الداروينية.

وسبق للباحثين تطوير أنظمة تعتمد على كيمياء الكربون تسمى الخلايا الأولية، والتي تحاكي سلوك الخلايا الكيميائية الحيوية. تتكون هذه الخلايا الأولية من حويصلات بوليمر ذاتية التجميع ولا تعتمد على أي مواد كيميائية ذات صلة بالبيولوجيا. في هذه الدراسة، أنشأ الفريق نوعين من الخلايا الأولية ولاحظوا تنافسهم على البقاء في بيئة مضاءة.

ويتمتع أحد النوعين الاصطناعيين بميزة الحساسية للضوء، بينما لا يتمتع الآخر بذلك. ومن خلال ملاحظاتهم، وجد الباحثون أن الأنواع الحساسة للضوء كانت قادرة على التحمل بينما لم تتمكن الأنواع الأخرى من البقاء على قيد الحياة. وهذا يوضح مبدأ الاستبعاد التنافسي، حيث تتنافس الأنواع التي تتمتع بأكبر ميزة تنافسية على الأنواع الأخرى على الموارد.

تتحدى هذه النتائج فكرة أن الكيمياء الحيوية ضرورية للنضال من أجل الحياة. يقترح بيريز ميركادير أن كيمياء الكربون غير البيوكيميائية يمكن أن تؤدي إلى انقراض أنواع الخلايا الأولية الأقل ملاءمة. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت هناك كيمياء خارج الأرض قادرة على تنفيذ الخصائص الأساسية للحياة.

ويعتقد بيريز ميركادير أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكن للمواد الموجودة على سطح الكوكب أن تتفاعل كيميائيًا، وتنظم نفسها، وتظهر السلوكيات التي لوحظت في هذه التجربة. ويؤكد على ضرورة الانفتاح على إمكانية وجود أشكال أخرى من الحياة في الكون قد لا تشبه الحياة كما نعرفها.

تفتح هذه الدراسة إمكانيات جديدة لفهم أصول الحياة وتدعم فكرة أن الحياة قد توجد في أشكال مختلفة إلى حد كبير عما نعرفه على الأرض.

مصادر:

– جريدة هارفارد: الباحثون-يخلقون-أنواعًا-تخليقية-بدون-كيمياء-حيوية-يكتشفون-أنهم-يعملون-وفقًا-لمبادئ-تطورية-داروينية