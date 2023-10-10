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لماذا تظهر غروب الشمس على المريخ باللون الأزرق؟

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
لماذا تظهر غروب الشمس على المريخ باللون الأزرق؟

التقطت الصورة الأخيرة التي شاركتها مركبة بيرسيفيرانس، غروب الشمس المذهل باللون الأزرق على كوكب المريخ، وهو تناقض صارخ مع غروب الشمس الذي اعتدنا عليه على الأرض. ولكن ما الذي يسبب هذه الظاهرة؟

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون، مع كميات صغيرة من النيتروجين وكميات ضئيلة من الأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الغلاف الجوي للمريخ على عدد كبير من جزيئات الغبار. إن جزيئات الغبار هذه هي التي تساهم في ظهور المظهر الأزرق لغروب الشمس على المريخ.

عندما يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، فإنه يتناثر بواسطة الجزيئات والجسيمات الموجودة في الهواء، مما يؤدي إلى مجموعة من الألوان. ومع ذلك، على كوكب المريخ، تمتص جزيئات الغبار الموجودة في الغلاف الجوي الكثير من الضوء الأزرق، مما يعطي السماء لونًا أحمر. عند شروق الشمس وغروبها، عندما يمر ضوء الشمس عبر كمية أكبر من الغبار، ينتشر الضوء الأزرق في المنطقة المحيطة بالشمس، مما يجعله مرئيًا للمراقبين على سطح المريخ.

تُعرف هذه الظاهرة باسم الانقراض بين النجوم، والذي يشير إلى فقدان أطوال موجية معينة من الضوء بسبب الامتصاص والتشتت بواسطة جزيئات الغبار. ويميل الضوء الأزرق إلى التشتت بشكل أقرب إلى اتجاه الشمس، بينما تتوزع الألوان الأخرى في جميع أنحاء السماء، مما يخلق لونًا أصفر أو برتقاليًا.

ويوضح مارك ليمون، عضو فريق تصوير Mars Pathfinder والفريق العلمي لمهمة Curiosity rover، أن اللون الأزرق بالقرب من الشمس أثناء غروب الشمس المريخي يرجع فقط إلى الغبار الموجود في الغلاف الجوي. وأوضح أنه ليس سببه سحب الجليد المائي.

وفي الختام، فإن التركيبة الفريدة للغلاف الجوي المريخي، وتحديداً وجود جزيئات الغبار، هي المسؤولة عن المظهر الأزرق لغروب الشمس على المريخ. وتظهر هذه الظاهرة الرائعة الخصائص المميزة لبيئة الكوكب الأحمر.

مصادر:
– مارك ليمون، عضو فريق تصوير Mars Pathfinder والفريق العلمي لمهمة Curiosity rover
- جامعة تكساس ايه اند ام، كوليج ستيشن

By فيكي ستافروبولو

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