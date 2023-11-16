الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية لـ "نقاط التحول" المناخية

بينما يشهد كوكبنا تغيرات سريعة ومثيرة للقلق، يحث العلماء الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية لـ"نقاط التحول" المناخية. وتشكل نقاط التحول هذه عتبات حرجة داخل النظام المناخي، والتي، بمجرد تجاوزها، يمكن أن تؤدي إلى تحولات كارثية لا رجعة فيها. بينما يستعد علماء البيئة لقمة المناخ المقبلة COP28، تجتمع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة لمناقشة تقييماتها القادمة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويؤكد عالم المناخ الرائد، تيم لينتون، على أهمية التعرف على نقاط التحول هذه وعواقبها المحتملة. على سبيل المثال، عندما تذوب الطبقة الجليدية في جرينلاند، فإن انخفاض ارتفاعها يعرضها لهواء أكثر دفئًا، مما يؤدي إلى تسريع عملية الذوبان. يمكن أن تصبح حلقات ردود الفعل هذه ذاتية الدفع، مما يؤدي إلى زيادة الاحترار حتى بدون زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة.

ورغم أن مفهوم نقاط التحول قد تم تناوله لفترة وجيزة في التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن العديد من العلماء يزعمون أن الانتظار من خمس إلى سبع سنوات أخرى لإجراء تقييمات شاملة لا يعد إدارة كافية للمخاطر. ولمعالجة هذه الضرورة الملحة، يقوم لينتون ومجموعة تضم أكثر من 200 عالم بإعداد تقريرهم الخاص حول نقاط التحول، والذي سيتم إصداره بشكل مستقل ليتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

أحد التحديات التي يواجهها العلماء هو تحديد إشارات الإنذار المبكر لنقاط التحول هذه. يسلط لوك كيمب، الباحث في مركز كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية، الضوء على عدم الوضوح بشأن متى تصبح حلقات ردود الفعل هذه متضخمة ذاتيًا. وتؤكد حالة عدم اليقين هذه الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية استجابة لأسوأ السيناريوهات.

إن معالجة نقاط التحول أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. ومن خلال النظر في أسوأ السيناريوهات واتخاذ الإجراءات الوقائية، تستطيع المجتمعات التخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقاط التحول هذه. تلفت البروفيسور كريستي إيبي، التي تدرس المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، الانتباه إلى أهمية البنية التحتية واستراتيجيات التكيف في المستقبل. وتستشهد بمثال الجسر المؤدي إلى جزيرة الأمير إدوارد، والذي تم تشييده مع السماح بارتفاع إضافي لارتفاع مستوى سطح البحر. أدى هذا النهج التقدمي إلى توفير التكاليف ومنع الحاجة إلى إجراء تعديلات تحديثية باهظة الثمن.

ومن خلال التركيز على نقاط التحول، تستطيع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توجيه القرارات السياسية التي تذهب إلى ما هو أبعد من تحديد العلاقة بين النشاط البشري وتغير المناخ. تقول نعومي أوريسكس، الأستاذة في جامعة هارفارد، إنه في ظل الموارد العلمية المحدودة، من الضروري أن يقوم المجتمع العلمي بتخصيص الجهود بشكل استراتيجي نحو المجالات الحرجة مثل نقاط التحول، والتخفيف، والتكيف.

ومع تزايد الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ، فإن الاعتراف بنقاط التحول وترتيب أولوياتها أمر بالغ الأهمية. ويتعين على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن تعمل معاً من أجل إعداد تقرير خاص حول نقاط التحول، ليس فقط لتسليط الضوء على الكوارث المحتملة ولكن أيضاً للتأكيد على أن الوقت لم يفت بعد لاتخاذ إجراءات مجدية.

أسئلة وأجوبة:

ما هي نقاط التحول في النظام المناخي؟ وتشير نقاط التحول إلى عتبات حرجة داخل النظام المناخي يمكن أن تؤدي، عند تجاوزها، إلى تحولات مفاجئة لا رجعة فيها.

لماذا تعتبر نقاط التحول مهمة؟ إن نقاط التحول لديها القدرة على إحداث تغييرات كارثية في نظامنا المناخي، مما يؤدي إلى آثار شديدة ودائمة على البيئة والمجتمعات البشرية.

كيف يتعامل العلماء مع نقاط التحول؟ ويحث بعض العلماء الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للنقاط الحرجة من خلال التكليف بإعداد تقرير خاص. ويجري آخرون أبحاثًا مستقلة لإنتاج تقاريرهم الخاصة حول نقاط التحول.

ما هي التحديات في معالجة نقاط التحول؟ يتمثل التحدي الكبير في تحديد إشارات الإنذار المبكر لنقاط التحول وفهم متى تصبح حلقات ردود الفعل مضخمة ذاتيًا. وتؤكد حالة عدم اليقين المحيطة بهذه العوامل الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية وأساليب احترازية.

كيف يمكننا بناء القدرة على الصمود أمام نقاط التحول؟ وينطوي بناء القدرة على الصمود على اتخاذ إجراءات وقائية، وإنشاء بنية تحتية واقية من المستقبل، وتطوير استراتيجيات التكيف التي تأخذ في الاعتبار أسوأ السيناريوهات. وتساعد هذه التدابير في التخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقاط التحول.