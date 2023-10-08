مهمة النفس: استكشاف الكويكب المعدني الغامض

ولطالما انبهر العلماء بـ 16 Psyche، وهو كويكب غني بالمعادن يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. وقيمتها المقدرة، إذا تم تعدينها، تتجاوز إجمالي النقد الموجود على الأرض اليوم. ومع ذلك، فإن قيمتها ليست هي الشيء الوحيد الذي يجذب الانتباه. يتوق الباحثون إلى دراسة هذا الكويكب الكثيف لأنه يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة للمراحل الأولى للنظام الشمسي.

تهدف مهمة Psyche القادمة، بقيادة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إلى كشف أسرار 16 Psyche عن قرب. ومن خلال فحص مظهره الخارجي، يأمل العلماء في تحديد أصله وتكوينه. هل هي النواة المتبقية لكوكب فاشل؟ هل تم تشكيلها من خلال الاصطدام وإعادة التجميع اللاحق؟ أم أنها تشكلت بفعل شيء أكثر تميزًا، مثل البراكين التي تقذف الحديد؟

تتكون مهمة Psyche من مركبة مدارية من صنع وكالة ناسا، تسمى أيضًا Psyche، والتي ستكون أول مركبة فضائية من صنع الإنسان تزور كويكبًا معدنيًا. تم تحديد موعد الإطلاق في البداية في 5 أكتوبر، ولكن تم تأجيله إلى 12 أكتوبر لضبط دافعات المركبة الفضائية. سيتم إطلاق المركبة الفضائية من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy.

داخل مهمة Psyche، 16 Psyche هو الجسم الكوكبي الصغير السادس عشر الذي تم اكتشافه وتم تسميته على اسم إلهة الروح اليونانية. يبلغ عرض الكويكب حوالي 16 كيلومترًا، وله شكل مسطّح وعر يشبه حبة البطاطس. ومن خلال عمليات الرصد الأرضية، تعلم العلماء معلومات قيمة حول حجمها وشكلها وفترة دورانها وقطب دورانها.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في 16 Psyche هو محتواها المعدني. في حين أن سطحه يعكس الضوء بشكل مختلف، إلا أن المعادن الموجودة بالضبط لا تزال غير مؤكدة. ومع ذلك، بناءً على تركيبة النيازك الحديدية، يتوقع العلماء أن 16 Psyche غني بالحديد والنيكل وقد يحتوي أيضًا على عناصر ضئيلة من الكوبالت والتيتانيوم والبلاتين والبلاديوم.

الهدف الرئيسي للمهمة هو تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية لـ 16 Psyche. هل هي بقايا نواة؟ هل هو نتاج البراكين القديمة؟ هذه الأسئلة لا تزال دون إجابة. تحمل المركبة الفضائية Psyche مقياسًا مغناطيسيًا للكشف عن أي بقايا مغناطيسية قد تكون موجودة، مما قد يوفر أدلة حول أصلها.

يعني تأخير مهمة Psyche أنه من المتوقع الآن أن تلتقي المركبة الفضائية مع 16 Psyche في عام 2029، بعد مسار يتضمن مرورًا قريبًا من المريخ لاكتساب السرعة. وبمجرد وصولها إلى وجهتها، ستدور المركبة الفضائية على ارتفاع حوالي 75 كيلومترًا فوق سطح الكويكب، مما يسمح بالتصوير التفصيلي ورسم خرائط لميزاته.

في الختام، تحمل مهمة Psyche وعدًا كبيرًا في كشف أسرار 16 Psyche، الكويكب المعدني الغامض والقيمة بشكل لا يصدق. ومن خلال دراسة هذا الجسم السماوي الفريد عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول التكوين المبكر لنظامنا الشمسي وأصول هذه الكويكبات الغنية بالمعادن.