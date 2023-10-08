ناسا تطلق صواريخ لدراسة التغيرات الجوية أثناء كسوف الشمس

تستعد وكالة ناسا لإطلاق ثلاثة صواريخ إلى ظل القمر خلال كسوف الشمس القادم لدراسة الاضطرابات في الغلاف الجوي للأرض. وسيؤدي الكسوف، الذي سيكون كسوفًا حلقيًا للشمس لمسار محدد في جنوب غرب الولايات المتحدة وكسوفًا جزئيًا للشمس للأمريكتين بأكملها، إلى انخفاض كبير في ضوء الشمس.

وفي ذروة الحدث، سيتم حجب ما يقرب من 90٪ من الشمس بواسطة القمر. وتهدف وكالة ناسا إلى قياس تأثيرات هذه الظاهرة على الغلاف الجوي العلوي للأرض. ولجمع البيانات عن الغلاف الجوي، وكثافة الإلكترونات، ودرجة الحرارة، ستطلق وكالة الفضاء ثلاثة صواريخ صوتية من منطقة وايت ساندز الصاروخية في نيو مكسيكو، خارج مسار "حلقة النار" الخاصة بالكسوف.

وسوف ترتفع الصواريخ، التي تم إطلاقها قبل وأثناء وبعد ذروة الكسوف، إلى حوالي 50 ميلاً في طبقة الأيونوسفير، حيث يصبح الهواء كهربائيًا. وفي هذه المنطقة تحدث تقلبات في درجات الحرارة والكثافة مع حركة الأيونات والإلكترونات أثناء شروق الشمس وغروبها. ويتوقع العلماء أنه خلال الكسوف، ستنتشر الموجات عبر طبقة الأيونوسفير. وستكون هذه المهمة هي الأولى التي تجمع قياسات متزامنة من مواقع مختلفة داخل هذه الطبقة المتخصصة من الغلاف الجوي للأرض أثناء كسوف الشمس.

يُعرف المشروع بقيادة أروه بارجاتيا من جامعة إمبري ريدل للطيران، باسم الاضطرابات الجوية حول منطقة الكسوف. يشبه بارجاتيا الغلاف الأيوني ببركة ذات تموجات لطيفة، مشيرًا إلى أن الكسوف يعمل مثل زورق آلي يخترق الماء فجأة. يخلق القارب أثرًا يتسبب في ارتفاع منسوب المياه مؤقتًا أثناء تدفقه مرة أخرى.

سينشر كل صاروخ أدوات علمية صغيرة لقياس التغيرات في المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكثافة ودرجة الحرارة. وتعتبر الصواريخ مثالية لدراسة البعد الرأسي على نطاقات مكانية صغيرة، حيث يمكن إطلاقها بدقة واستكشاف ارتفاعات لا يمكن للأقمار الصناعية الوصول إليها.

وسيكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيا على طول مسار يمتد عبر أوريغون وشمال كاليفورنيا ونيفادا وجنوب غرب أيداهو ويوتا وشمال شرق أريزونا وجنوب غرب كولورادو ونيو مكسيكو وتكساس. وبعد مغادرة الولايات المتحدة، سيمر المسار بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، بالإضافة إلى بليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل. وفي حين أن من هم داخل المسار فقط هم الذين سيشهدون "حلقة النار"، وهي حلقة متوهجة حول القمر الجديد، فإن الناس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية سيشهدون كسوفًا جزئيًا للشمس.

مصادر:

- ناسا

- مادهوليكا جوهاثاكورتا، عالمة برنامج الفيزياء الشمسية، مقر ناسا