ليلة مراقبة القمر الدولية 2023: حدث سماوي يستحق المشاهدة

في نهاية هذا الأسبوع، يوم السبت 21 أكتوبر، سيتجمع الملايين من الأشخاص حول العالم في الخارج لمشاهدة جمال قمرنا الصناعي الطبيعي. يتم الترويج لهذا الحدث السنوي، المعروف باسم International Observe the Moon Night، بشكل نشط من قبل وكالة ناسا ولديه أكثر من 3,000 حدث مسجل في أمريكا الشمالية وحدها.

والسبب وراء هذا التوقيت بالذات هو المرحلة الحالية للقمر، وهي الربع الأول. غالبًا ما تعتبر هذه المرحلة أفضل وقت لمراقبة القمر لأنه مشرق ولكن ليس شديد السطوع، مما يجعله مثاليًا لمراقبي النجوم. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المرحلة فرصة فريدة لمشاهدة بعض مشاهد القمر الأكثر إثارةً للأنفاس.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما يجب البحث عنه، قدمت وكالة ناسا خرائط القمر القابلة للتنزيل لكل نصف الكرة الأرضية. وتسلط هذه الخرائط الضوء على الفرس القمري الرئيسي، وهي عبارة عن بقع داكنة تغطي حوالي سدس سطح القمر. على الرغم من أن هذه المناطق يشار إليها باسم "البحار"، إلا أن هذه المناطق هي في الواقع سهول بازلتية تشكلت نتيجة تدفقات الحمم البركانية بعد اصطدام الكويكبات.

في حين أن العين المجردة يمكنها بسهولة اكتشاف البقع الداكنة، فإن استخدام المنظار يمكن أن يعزز التجربة. ومن خلال التركيز على نهاية القمر، وهو الخط الذي يفصل الجانب المظلم عن الجانب المضيء، يمكن للمراقبين مشاهدة لعبة الظلال، وكشف الحفر والتلال الجبلية. الجزء الجنوبي من القمر جبلي بشكل خاص، ويوفر تضاريس رائعة لاستكشافها.

توفر ليلة مراقبة القمر الدولية أيضًا فرصة مثالية لإعادة زيارة الهبوط التاريخي للبشرية على سطح القمر. في 20 يوليو 1969، أعلن نيل أرمسترونج عبارته الشهيرة: «قاعدة الهدوء هنا. لقد هبط النسر." يمكن التعرف بسهولة على موقع الهبوط، المعروف باسم بحر الهدوء (Mare Tranquillitatis)، في هذه الليلة. يمكن أيضًا رؤية مواقع هبوط مهمة أبولو الأخرى، ولكن قد يكون بعضها في الليل القمري خلال هذا الحدث.

بالإضافة إلى مراقبة القمر في هذه الليلة الخاصة، ستبث ناسا بثًا مباشرًا لمدة ساعتين على تلفزيون ناسا في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يهدف هذا البث إلى توحيد الناس على مستوى العالم للاحتفال بمراقبة القمر وعلومه واستكشافه مع الترويج لبرامج علوم واستكشاف القمر التابعة لناسا.

لذا، إذا وجدت نفسك بالخارج في نهاية هذا الأسبوع، فتوقف لحظة للتحديق في القمر وتقدير عجائب جارنا السماوي. وقم بوضع علامة على التقويم الخاص بك لليلة مراقبة القمر الدولية في العام المقبل، والتي من المقرر إجراؤها في 14 سبتمبر 2024.

مصادر:

- ليلة ناسا الدولية لمراقبة القمر - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– خرائط القمر التابعة لناسا – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– استوديو التصور العلمي التابع لناسا: مواقع هبوط أبولو – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812