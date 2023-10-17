ناسا تدرس تخفيضات في تمويل تلسكوبي هابل وشاندرا الفضائيين

تواجه وكالة ناسا تخفيضات محتملة في قسم الفيزياء الفلكية لديها، مما قد يؤثر على برنامجين رئيسيين للتلسكوب الفضائي، وفقًا لتقرير حديث. ومن الممكن أن يشهد تلسكوب هابل الفضائي ومرصد تشاندرا للأشعة السينية، اللذان قدما مساهمات كبيرة في فهمنا للكون، تخفيضات في التمويل.

خلال عرض تقديمي أمام لجنة علم الفلك والفيزياء الفلكية التابعة للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، كشف مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، أن قيود الميزانية قد تتطلب تخفيضات "غير محددة" في تمويل هذه التلسكوبات. ويأتي ذلك في محاولة لتخصيص الموارد للبرامج الجديدة في وكالة ناسا، حيث تتوقع الوكالة أن تظل مستويات الميزانية للعام المالي 2024 كما هي في العام السابق.

وكان قسم الفيزياء الفلكية قد طلب ما يقرب من 1.56 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، لكن كلامبين أقر بأن الحصول على التمويل الكامل غير مرجح. وفي حالة حدوث تخفيضات كبيرة في الميزانية، فإن أولويتهم ستكون تقليل تمويل المهام في العمليات الممتدة، والتي تشمل تلسكوبات هابل وشاندرا.

يعد هابل، بالتعاون مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، أداة حاسمة للبحث العلمي والاستكشاف. ومن ناحية أخرى، تم إطلاق تشاندرا في عام 1999 ولم يخضع لمهام صيانة مثل هابل. وهي تواجه حاليًا تحديات تشغيلية بسبب عمرها.

وبينما كان هابل يعمل بفعالية، أشار كلامبين إلى أنه كان في الخدمة لفترة طويلة ويمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الفيزياء الفلكية. ومن ناحية أخرى، تواجه شاندرا صعوبات وتتطلب بذل جهود متزايدة للحفاظ على عملياتها.

وتخصص الميزانية المقترحة لعام 2024 من البيت الأبيض 93.3 مليون دولار لهابل و68.7 مليون دولار لتشاندرا. وتمثل هذه الأرقام حوالي 10% من إجمالي الميزانية المطلوبة لقسم الفيزياء الفلكية في ناسا في عام 2024.

ومن المهم الإشارة إلى أن قرارات التمويل الخاصة بوكالة ناسا لا تزال في انتظار الموافقة، وقد يتم إجراء التعديلات قبل تحديد الميزانية النهائية.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

– أخبار الفضاء