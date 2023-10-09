لماذا المريخ أحمر؟ استكشاف العلم وراء اللون

لقد انبهر الكثيرون باللون الأحمر الغامض للمريخ، وهو الكوكب الذي أسر العلماء ومراقبي النجوم لعدة قرون. السؤال الذي يطرح نفسه في كثير من الأحيان هو: لماذا لون المريخ أحمر؟ الجواب يكمن في مجموعة من العوامل.

أولا، يلعب تكوين سطح المريخ دورا حاسما. يحتوي الكوكب على أكسيد الحديد، المعروف باسم الصدأ. مع مرور الوقت، خضع الحديد الموجود على المريخ لعملية الأكسدة، تمامًا مثل الحديد الموجود على الأرض عندما يتعرض للأكسجين والرطوبة. تعطي هذه الأكسدة التربة والصخور على المريخ مظهرًا محمرًا مميزًا.

يتمتع المريخ أيضًا بغلاف جوي رقيق مقارنة بالأرض، ويتكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون. ونظرًا لانخفاض كثافة هذا الغلاف الجوي، فإن ضوء الشمس ينتشر بشكل مختلف. تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم تشتت رايلي، عندما يدخل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي للمريخ. الأطوال الموجية الأقصر من الضوء، مثل الأزرق والأخضر، تتبعثر بشكل أكبر، في حين أن الأطوال الموجية الأطول مثل الأحمر والبرتقالي تتبعثر بشكل أقل. يمنح تأثير التشتت هذا المريخ لونه المحمر المميز.

ربما يكون النشاط البركاني في الماضي قد ساهم أيضًا في ظهور لون المريخ المحمر. يمكن للمعادن والصخور البركانية التي يتم طردها أثناء الانفجارات أن تأخذ لونًا محمرًا عند تعرضها للعوامل الجوية.

هناك عامل آخر وهو وجود العواصف الترابية الإعصارية على المريخ. يشتهر المريخ بعواصفه الترابية الشديدة، ويصبح محاطًا بجزيئات الغبار. وعندما يدخل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي ويتفاعل مع جزيئات الغبار، فإنه يزيد من اللون الأحمر للكوكب.

باختصار، اللون الأحمر للمريخ هو نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك غلافه الجوي الرقيق، والنشاط البركاني، والعواصف الترابية، ووجود رواسب أكسيد الحديد على السطح. هذه العوامل مجتمعة تخلق اللون القرمزي المميز الذي أذهل العلماء والعقول الفضولية على حد سواء.

ومن الحقائق المثيرة للاهتمام أيضًا حول المريخ أن الجاذبية السطحية تبلغ 38% فقط من الجاذبية على الأرض. وهذا يعني أنه إذا كان وزنك 75 كجم على الأرض، فسوف يكون وزنك 28.5 كجم فقط على تربة المريخ.

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