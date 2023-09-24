الرحلة المعقدة لمركبة العصير الفضائية إلى كوكب المشتري

لم تقطع المركبة الفضائية جوس سوى 5% من رحلتها إلى كوكب المشتري، على الرغم من مرور خمسة أشهر على إطلاقها وقطعت مسافة 370 مليون كيلومتر حتى الآن. يرجع الجدول الزمني الممتد إلى العلم المعقد لديناميكيات الطيران والميكانيكا المدارية.

عندما يتم إطلاق مركبة فضائية من الأرض، فإنها ترث الطاقة المدارية للكوكب، مما يضعها في مدار مماثل حول الشمس. ومع ذلك، فإن الوصول إلى كوكب المشتري في خط مستقيم غير ممكن بسبب الكمية الهائلة من الوقود اللازمة للدفع والتباطؤ عند الوصول.

تتحرك الأرض والمشتري باستمرار بالنسبة لبعضهما البعض، وتتراوح المسافة بينهما بين 968 مليون كيلومتر وأقل بقليل من 600 مليون كيلومتر. هذه الحركة الدائمة تجعل من الضروري لمهندسي الطيران توقع مكان وجود المشتري عند وصول المركبة الفضائية، بدلاً من استهداف موقعه الحالي مباشرة.

تاريخيًا، وصلت مهمات مثل Voyager وPioneer وNew Horizons إلى كوكب المشتري في أقل من عامين، لكن هذه كانت مهمات تحليق قريبة استخدمت قوة جاذبية المشتري في مناورات بالمقلاع. ومع ذلك، من أجل التواجد لفترة طويلة حول كوكب المشتري، يلزم اتباع نهج أبطأ. تلعب كتلة المركبة الفضائية دورًا مهمًا في ذلك، حيث أن المزيد من الكتلة يتطلب المزيد من الوقود ويزيد من تعقيدات الإطلاق.

تتضمن رحلة جوس سلسلة من الرحلات الجوية باستخدام قوة جاذبية الأرض والقمر والزهرة لتعزيز سرعته ووضعه في موعد كبير مع أقمار المشتري في يوليو 2031. وستتوج المهمة بدخول جوس مدار جانيميد، مما يجعل وهو أول مسبار من صنع الإنسان يدور حول القمر.

تعد دقة هذه المناورات أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن أي خطأ بسيط في الحسابات قد يؤدي إلى ضياع المسبار في الفضاء أو الحاجة إلى وقود مكثف لتصحيح المسار. الهدف النهائي لمهمة جوس هو دراسة المحيطات التي يحتمل أن تكون موطنًا للحياة تحت الأسطح الجليدية لأوروبا وجانيميد وكاليستو، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكوكب والقمر عبر الكون.

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مصادر:

وكالة الفضاء الأوروبية

حقوق الصورة: وكالة الفضاء الأوروبية