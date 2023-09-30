توصلت الدراسة إلى أن المذنبات النادرة التي أنهت الحضارة يمكن أن توفر تفاصيل حاسمة للتخفيف من آثارها

سلط المذنب المكتشف مؤخرًا، C/2022 E3 (ZTF)، الضوء على أهمية دراسة المذنبات طويلة الأمد التي لديها القدرة على التأثير على الأرض والتسبب في أضرار كارثية. وتم اكتشاف المذنب، المعروف بلونه الأخضر المميز، بواسطة مرصد بالومار في مارس من عام 2022.

ويعتقد الباحثون أن ZTF نشأت في منطقة زحل وأورانوس قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل سحابة أورت، وهي مجموعة من تريليونات المذنبات الموجودة في الحافة الخارجية للنظام الشمسي. يمكن أن تؤدي التفاعلات مع المد والجزر المجرية والنجوم العابرة إلى اضطراب مدارات هذه المذنبات، مما يعيدها إلى النظام الشمسي الداخلي، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأرض.

ويكمن القلق في أن هذه المذنبات تقترب من الأرض من ميول مدارية عالية، مما يجعل من الصعب اكتشافها حتى تكون قريبة نسبيا. وفي حين أن علماء الفلك يمتلكون الآن الأدوات اللازمة لتوصيف هذه المذنبات بشكل كامل، فإن المراصد الحالية لديها وقت محدود لاكتشافها وتتبعها قبل التأثير المحتمل.

ولمعالجة هذه المشكلة، من المتوقع أن تعمل المراصد المستقبلية، مثل بعثة مسح الأجسام القريبة من الأرض ومرصد روبن، على تحسين إمكانية الكشف وتوفير إنذار مسبق كافٍ لاستخدام إجراءات التخفيف. وقد يشمل التخفيف تغيير مسار المذنب لتجنب الاصطدام بالأرض.

تعتبر المذنبات خطيرة بشكل خاص لأنها تمتلك طاقة حركية أكبر بكثير من الكويكبات عندما تضرب الأرض. ولذلك، فإن الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع العواقب الكارثية.

إن دراسة المذنبات مثل ZTF وفهم مدى تكرار اقترابها من الأرض يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه التأثيرات النادرة التي تؤدي إلى إنهاء الحضارة. مع تقدم التكنولوجيا، يأمل علماء الفلك أن يتمكنوا من اكتشاف وتتبع وربما صرف انتباه هؤلاء المتطفلين على المذنبات، وبالتالي حماية كوكبنا من التأثيرات المدمرة.

مصادر:

- مصدر المقال

- ناسا

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية