نظرية الجاذبية لأينشتاين: البحث عن الانحرافات

لقد حققت نظرية أينشتاين في الجاذبية، والمعروفة باسم النسبية العامة، نجاحًا لا يصدق لأكثر من قرن من الزمان. ومع ذلك، فإن لديها عيوبًا نظرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفردات الزمكان داخل الثقوب السوداء والانفجار الكبير نفسه.

على عكس النظريات التي تصف القوى الأساسية الأخرى في الفيزياء، تم اختبار النسبية العامة فقط في الجاذبية الضعيفة. وهذا يعني أن الانحرافات عن النسبية العامة لا تزال ممكنة ولم يتم استكشافها بشكل كامل في جميع أنحاء الكون. يعتقد الفيزيائيون النظريون أن الانحرافات عن النسبية العامة يجب أن تحدث.

أحد الحلول الممكنة لأوجه القصور في النسبية العامة هو دمج ميكانيكا الكم، والتي تنطبق على مقاييس صغيرة جدًا. تشير فيزياء الكم إلى أنه ينبغي النظر إلى الجسيمات على أنها موجات وليست نقاطًا، وينص مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج على أن أزواجًا معينة من الكميات، مثل الموضع والسرعة، لا يمكن معرفتها بدقة مطلقة.

أدت محاولات الجمع بين النسبية العامة وفيزياء الكم إلى انحرافات عن نظرية أينشتاين، مما يشير إلى أنها لا يمكن أن تكون النظرية النهائية للجاذبية. بدأ آرثر إدنجتون، الذي أثبت صحة النسبية العامة في كسوف الشمس عام 1919، بالبحث عن بدائل بعد وقت قصير من تقديمها.

يلعب علم الكونيات دورًا حاسمًا في دراسة نظريات الجاذبية. أصبح نموذج Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) هو النموذج القياسي لعلم الكونيات، لكنه غير مكتمل وغير مرض من المنظور النظري. تم تقديم الطاقة المظلمة لتفسير تسارع التوسع الكوني وهي عنصر أساسي في نموذج ΛCDM. ومع ذلك، تظل طبيعة الطاقة المظلمة لغزًا، ويفتقر وجودها إلى مبرر فيزيائي.

أحد البدائل للطاقة المظلمة هو الثابت الكوني، لكنه يتطلب ضبطًا دقيقًا ليناسب الملاحظات الكونية. من الممكن أن تنشأ المشاكل من محاولة التوفيق بين الملاحظات الكونية والنسبية العامة، بدلًا من وجود طاقة مظلمة غامضة.

يستمر البحث عن الانحرافات عن نظرية أينشتاين للجاذبية بينما يستكشف الفيزيائيون نظريات بديلة ويسعون جاهدين لفهم طبيعة الكون.