نظرية الجاذبية لأينشتاين والبحث عن البدائل

لقد نجحت نظرية أينشتاين في الجاذبية، والمعروفة باسم النسبية العامة، لأكثر من قرن من الزمان. ومع ذلك، فإن النظرية لها حدودها. ويتنبأ بفشله في تفردات الزمكان مثل الثقوب السوداء والانفجار الكبير. على عكس النظريات الفيزيائية الأخرى، تم اختبار النسبية العامة فقط في الجاذبية الضعيفة. الانحرافات عن النسبية العامة ممكنة ومن المتوقع حدوثها في الكون.

وفقًا لنظرية أينشتاين، نشأ الكون من الانفجار الكبير، وتوجد المتفردات داخل الثقوب السوداء حيث يفقد المكان والزمان معناهما. يشير هذا إلى أن النسبية العامة تفشل في هذه الظروف القاسية وتحتاج إلى استبدالها بنظرية أكثر جوهرية. ومن المتوقع أن تحل ميكانيكا الكم، التي تنطبق على نطاقات صغيرة، هذه التفردات الزمكانية.

أدت محاولات الجمع بين النسبية العامة وميكانيكا الكم إلى انحرافات عن نظرية أينشتاين. في حين أن النسبية العامة نجت من جميع الاختبارات حتى الآن، فمن المعتقد أن الانحرافات عنها مختبئة في الملاحظات الكونية. نموذج Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM)، وهو النموذج القياسي الحالي لعلم الكونيات، غير مكتمل وغير مرض من الناحية النظرية. حفزت التوترات الرصدية في قياس ثابت هابل والغموض المحيط بالطاقة المظلمة والمادة المظلمة على البحث عن نظريات الجاذبية المعدلة.

إن تسارع الكون الذي تم اكتشافه في عام 1998 من خلال عمليات رصد المستعرات الأعظم من النوع Ia هو دافع قوي لتعديل الجاذبية. إن طبيعة الطاقة المظلمة، المفترضة في نموذج ΛCDM، غير معروفة وتفتقر إلى المبررات المادية. تم اقتراح نظريات بديلة لجاذبية أينشتاين، مثل الجاذبية العددية والموترة، ويمكنها تفسير الظواهر المرصودة مع تقديم انحرافات عن النسبية العامة.

لقد توسع البحث عن بدائل لنظرية أينشتاين في الجاذبية على مر السنين، مع استكشاف نظريات مثل نظريات هورنديسكي. تسمح هذه النظريات بالانحرافات عن النسبية العامة، خاصة في البيئات الكونية. ويدعو الوضع الحالي إلى مزيد من الاستكشاف والاختبار لهذه النظريات البديلة لفهم طبيعة الجاذبية والكون بشكل أفضل.

مصادر:

- المحادثة: "نظرية الجاذبية لأينشتاين جميلة وكل ذلك - ولكنها خاطئة"