نظرية الجاذبية لأينشتاين والبحث عن البدائل

لقد حققت نظرية أينشتاين في الجاذبية، والمعروفة باسم النسبية العامة، نجاحًا لا يصدق لأكثر من قرن من الزمان. ومع ذلك، فإن النظرية لها حدودها. ويتنبأ بفشله في تفردات الزمكان داخل الثقوب السوداء وفي الانفجار الكبير نفسه. في حين تم اختبار النظريات الفيزيائية الأخرى التي تصف القوى الأساسية الأخرى في الفيزياء على نطاق واسع، فقد تم اختبار النسبية العامة فقط في الجاذبية الضعيفة.

الانحرافات عن النسبية العامة ليست مستبعدة ويجب أن تحدث، وفقا لعلماء الفيزياء النظرية. يشير وجود تفردات الزمكان إلى أن ميكانيكا الكم، التي تنطبق على نطاقات صغيرة جدًا، يجب أن تحل هذه المشكلات. ومع ذلك، فإن محاولات مزج النسبية العامة مع ميكانيكا الكم تؤدي إلى انحرافات عن نظرية أينشتاين.

لقد تم قبول نموذج Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM)، وهو النموذج القياسي لعلم الكونيات، على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو غير مكتمل وغير مرض من الناحية النظرية. وفي السنوات الخمس الماضية، واجهت أيضًا توترات رصدية، خاصة فيما يتعلق بقياس ثابت هابل.

وقد أدى الدليل الرصدي لتسارع الكون الذي تم اكتشافه في عام 1998 مع المستعرات الأعظم من النوع Ia إلى اقتراح الطاقة المظلمة. ومع ذلك، فإن طبيعة الطاقة المظلمة لا تزال مجهولة، وقد اكتسبت التفسيرات البديلة، مثل الجاذبية المعدلة، شعبية.

هناك مجموعة كبيرة من المؤلفات حول نظريات الجاذبية البديلة للنسبية العامة، بما في ذلك نظريات الموتر العددي. ويجب اختبار هذه البدائل من خلال تجارب النظام الشمسي، ومراقبة موجات الجاذبية، ودراسة الثقوب السوداء.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانحرافات عن النسبية العامة تنشأ من محاولة التوفيق بين الملاحظات الكونية في نظرية غير كافية أو ما إذا كانت الطاقة المظلمة غير موجودة حقًا.

مصادر:

- المقالة الأصلية