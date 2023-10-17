فهم جديد لكيفية انتشار السرطان إلى العمود الفقري

حقق الباحثون في كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك تقدمًا كبيرًا في فهم سبب انتشار بعض أنواع السرطان إلى العمود الفقري. من المعروف منذ زمن طويل أن سرطان الثدي النقيلي غالبًا ما ينتشر إلى العمود الفقري، مما يسبب مضاعفات خطيرة للمرضى. إلا أن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة لم تكن واضحة حتى الآن.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، اكتشف ماثيو جرينبلات وفريقه نوعًا جديدًا من الخلايا الجذعية التي قد تكون متورطة في انتشار الخلايا السرطانية إلى العمود الفقري. ووُجد أن هذه الخلايا الجذعية، الموجودة في عظام العمود الفقري، تفرز بروتينًا يسمى MFGE8. يعمل هذا البروتين كجاذب للورم، حيث يجذب الخلايا السرطانية إلى الأنسجة الشوكية.

أجرى الباحثون تجارب على الفئران، حيث قاموا بزراعة الخلايا الجذعية الشوكية في إحدى ساقيه الخلفيتين وخلايا جذعية ذات عظام طويلة في الأخرى. ولاحظوا أن الخلايا السرطانية انتقلت إلى الفقرة الصغيرة بمعدل ضعف ما انتقلت إلى العظم الطويل الصغير، مما يشير إلى الانجذاب القوي لـ MFGE8.

يمكن أن تسبب النقائل الشوكية ضررًا شديدًا للحبل الشوكي، مما يؤثر على قدرة المريض على المشي والتحكم في وظائف الجسم. من خلال فهم الآليات الكامنة وراء هذا الانتشار، قد يكون من الممكن تطوير تدخلات لمنع أو علاج ورم خبيث في العمود الفقري.

في حين أن حظر MFGE8 يمكن أن يكون نهجًا علاجيًا محتملاً، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على هذا العلاج وفعاليته بشكل كامل. ووصف شيانغ تشانغ، عالم الأحياء السرطاني في كلية بايلور للطب، هذا البحث بأنه "تقدم كبير" في فهمنا للانتشار النقيلي في العظام.

يوفر هذا الإنجاز الأمل للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي وأنواع السرطان الأخرى التي تنتشر عادة في العمود الفقري. ومن خلال كشف هذا اللغز الذي طال أمده، يقربنا الباحثون خطوة واحدة من تطوير علاجات فعالة وتحسين نوعية الحياة للمصابين بهذه النقائل.

مصادر:

– الطبيعة: https://www.nature.com/

– وايل كورنيل للطب: https://weill.cornell.edu/

– أخبار العلوم: https://www.sciencenews.org/