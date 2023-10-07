لماذا رصدت بعض الأنواع الشباب؟

يمكن العثور على صغار مرقطة في جميع أنحاء المملكة الحيوانية، من الغزلان والفهود إلى الطيور والأسماك. ولكن ما هو الغرض من هذه البقع، ولماذا تمتلكها أنواع معينة فقط؟ يقترح علماء الأحياء التطورية أن هذه البقع تعمل بمثابة تمويه، مما يساعد على حماية الأطفال الضعفاء من الحيوانات المفترسة. وقد أدت هذه الظاهرة، المعروفة باسم التطور المتقارب، إلى تطور سمات مماثلة في الأنواع غير ذات الصلة.

توجد البقع بشكل شائع في الأنواع التي تعيش في موائل ذات هياكل ثلاثية الأبعاد مثل الأراضي العشبية والغابات. في هذه البيئات، تحاكي البقع ضوء الشمس المرقط الذي يسطع من خلال الأوراق أو العشب، مما يساعد على المزج مع الخلفية. ومع ذلك، في الموائل الموحدة أو الخالية من الملامح مثل التندرا المفتوحة أو عبوات الجليد، تميل الحيوانات الصغيرة إلى أن تكون بيضاء نقية لتوفير التمويه ضد المناطق المحيطة.

ومن المثير للاهتمام أن البقع لا تعمل دائمًا على إخفاء الحيوانات الصغيرة. في بعض الحالات، تساعد البقع الأطفال على البروز. على سبيل المثال، تحتوي أسماك الغاريبالدي الصغيرة على بقع زرقاء زاهية تشير إلى مكانتها المتدنية بالنسبة للذكور ذوي النزعة الإقليمية العالية. عندما تنمو هذه الأسماك وتؤسس نظامها الاجتماعي، تتلاشى بقعها.

الأسباب التي تجعل بعض الأنواع تتفوق على بقعها ليست مفهومة تمامًا. في حين أن الزخرفة تعتبر مكلفة للغاية، إلا أن البقع تتطلب الحد الأدنى من الطاقة للنمو والمحافظة عليها. ولذلك، لا بد أن تكون هناك عوامل أخرى تفسر خسارتهم. في بعض الحالات، تطور الحيوانات استراتيجيات تهرب بديلة عندما تنضج. الغزلان، على سبيل المثال، تختبئ عندما تكون صغيرة ولكن يمكنها أن تتفوق على معظم الحيوانات المفترسة عندما تكون بالغة. تنتقل الطيور التي تعشش على الأرض من وضع البيض المرقط إلى الطيران طلبًا للحماية.

قد تفقد الأنواع الأخرى بقعها بسبب اختلاف الألوان التي تخدم غرضًا آخر. فالأسود، على سبيل المثال، تولد ببقع عديدة، لكنها تتلاشى في الغالب عند البلوغ. وبدلاً من ذلك، يستبدل ذكور الأسود مواقعهم بعرف مثير للإعجاب، والذي يعمل كمؤشرات على الصحة واللياقة البدنية. ينتقل التركيز من الاختباء إلى التكاثر، ويتم تخصيص الطاقة لإنشاء إشارات جنسية متقنة.

يُعتقد أن الاحتفاظ بالبقع طوال حياتهم في حيوانات مثل الفهود يرتبط باستراتيجية الصيد. الفهود، كونها صيادين منفردين، تعتمد بشكل كبير على قوة إخفاء بقعها للاقتراب من الفريسة، بينما تصطاد الأسود في مجموعات ولا تتطلب نفس المستوى من التمويه.

مصادر:

– كيوكو جوتاندا، عالم الأحياء التطوري في جامعة بروك

- سونكي جونسن، عالم الأحياء الحسية في جامعة ديوك

(ملاحظة: تحتوي المقالة المصدر الأصلية على صور وارتباطات تشعبية تمت إزالتها من هذا الإصدار.)