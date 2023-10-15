وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

توفيت مساعدة تدريس في مدرسة ابتدائية تدعى جاسبير باهال، 44 عامًا، متأثرة بسكتة دماغية بعد أن أخبرها موظفو المستشفى أن العلاج المنقذ للحياة الذي تحتاجه غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع. أصيبت عائلة باهال بالصدمة عندما أُبلغوا أنه لا يمكن إعطاؤها الأسبرين إلا كحل مؤقت بسبب إجراء يسمى استئصال الخثرة الميكانيكي، والذي يزيل جلطات الدم، ويتم تقديمه فقط بين الساعة 8 صباحًا و 3 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.

تم اكتشاف الآن أن المستشفى الذي كان يعالج فيه باهال، مستشفى كالديرديل الملكي في هاليفاكس، لم يكن لديه ترتيبات لنقل المرضى إلى مستشفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية على بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة حيث تتوفر عملية استئصال الخثرة الميكانيكية. أعرب زوج باهال، ساتندر باهال، عن إحباطه، قائلاً إنهم "دفعوا الثمن النهائي لهذه الخدمة المنقوصة" وأن زوجته تستحق فرصة للبقاء على قيد الحياة.

استئصال الخثرة الميكانيكي هو إجراء يتضمن إدخال سلك صغير وأنبوب في الشريان لإزالة جلطة دموية. وقد تمت الإشارة إليه على أنه علاج "معجزة"، حيث يعاني بعض المرضى من تحسن كبير أو حتى يخرجون من المستشفى في نفس اليوم. ومع ذلك، هناك اختلافات إقليمية في الوصول إلى هذا الإجراء المنقذ للحياة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 13 نوفمبر، أصيبت باهال بسكتة دماغية واستدعى زوجها سيارة الإسعاف. على الرغم من أن متوسط ​​وقت الاستجابة المستهدفة كان 18 دقيقة، إلا أن وصول سيارة الإسعاف إلى منزلهم في هيدرسفيلد استغرق أكثر من ساعة. بعد نقله إلى هاليفاكس، كشف التصوير المقطعي عن وجود جلطة دموية كان من الممكن علاجها بالتدخل، ولكن تم تحديد أن الكثير من الوقت قد مر بالنسبة للأدوية التي تكسر الجلطات وأن استئصال الخثرة الميكانيكي لم يكن متاحًا في عطلات نهاية الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى سالفورد الملكي، الذي يقع على بعد 32 ميلاً فقط، يقدم خدمة استئصال الخثرة الميكانيكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتي ربما تكون قد أنقذت حياة باهال. ولسوء الحظ، لم تكن هناك ترتيبات للانتقال إلى هذا المستشفى. على الرغم من الجهود التي بذلها أحد أفراد الأسرة الذي كان جراحًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لترتيب عملية النقل، لم يصل باهال إلى مستشفى ليدز العام إلا بعد مرور أكثر من سبع ساعات على أول مكالمة 24.

ومن المأساوي أن حالة باهال استمرت في التدهور، وتوفيت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر إجراء تحقيق في 24 أكتوبر/تشرين الأول. وتعتقد الأسرة أن باهال لم تتلق الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الوصول إلى 24 شخصًا. /7 استئصال الخثرة الميكانيكي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقد حذرت جمعية السكتة الدماغية والأطباء من "يانصيب الرمز البريدي" للوصول إلى استئصال الخثرة الميكانيكي، مشددين على الحاجة إلى التوافر المستمر لهذا العلاج المنقذ للحياة. تعرض مجلس الرعاية المتكاملة في غرب يوركشاير لانتقادات لعدم قيامه بتكليف خدمة السكتة الدماغية لتسهيل الإحالات لاستئصال الخثرة الميكانيكي خارج المنطقة. صرحت مؤسسة Calderdale and Huddersfield NHS Trust، المسؤولة عن رعاية باهال، أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق في الحادث.

مصادر:

– الجارديان: [عنوان المقال]

- فيلدفيشر: [المقال المصدر]

– هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا