مهمة فيريتاس: دراسة كوكب الزهرة بمساعدة أيسلندا

تهدف مهمة فيريتاس القادمة لوكالة ناسا إلى دراسة كوكب الزهرة من مداره، وكشف الألغاز المخفية تحت غطاء السحب السميك. ولكن كيف يمكن للعلماء الاستعداد لاستكشاف كوكب معادي وغير معروف مثل كوكب الزهرة؟ إحدى الطرق هي دراسة مكان على الأرض يشترك في خصائص مماثلة. في أغسطس 2023، شرع فريق فيريتاس العلمي في حملة ميدانية في أيسلندا، وهي دولة بركانية بها براكين نشطة وتضاريس وعرة مماثلة لما يمكن العثور عليه على كوكب الزهرة.

خلال رحلتهم التي استمرت أسبوعين، ركز الفريق الدولي المكون من 19 عالمًا من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وأيسلندا على السمات البركانية في أيسلندا، واستخدموها كمناظرات أرضية لدراسة النشاط البركاني على كوكب الزهرة. وقاموا بفحص الرواسب البركانية في مواقع مثل منطقة أسكجا البركانية، وحقل الحمم البركانية هولوهراون، ومنطقة فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكجانيس.

ولتكملة عمليات الرصد الأرضية، قام مركز الفضاء الألماني (DLR) بجمع بيانات الرادار الجوي باستخدام رادار ذو فتحة تركيبية على متن طائرة تحلق في سماء المنطقة. جمعت بيانات الرادار معلومات حول خصائص السطح، مثل الملمس والخشونة والمحتوى المائي، والتي يمكن أن تساعد في إعلام العمل العلمي المستقبلي لمهمة فيريتاس.

ستستخدم المركبة الفضائية VERITAS، والتي تمثل اختصارات Venus Emissivity وRadio Science وInSAR والتضاريس والتحليل الطيفي، الأفكار المكتسبة من دراسة أيسلندا لتحسين خوارزمياتها وتعزيز قدرتها على اكتشاف أي تغييرات على سطح كوكب الزهرة منذ مهمة ماجلان السابقة. في ال 1990. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لتحديد النشاط البركاني على هذا الكوكب.

وباستخدام أيسلندا كنظير لكوكب الزهرة، يأمل العلماء في اكتساب معرفة ورؤى قيمة من شأنها أن تساعد في نجاح مهمة فيريتاس القادمة. إن التشابه الجيولوجي بين أيسلندا وكوكب الزهرة يجعلها أرض تدريب مثالية، مما يسمح للباحثين بالاستعداد للتحديات التي قد يواجهونها عند استكشاف كوكبنا المجاور.

مصادر:

- مصدر الصورة: NASA/JPL-Caltech

- مصدر المقال: "علماء مهمة فيريتاس في أيسلندا" على موقع EarthSky.org