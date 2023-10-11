اكتشف العلماء أدلة جديدة حول كيفية إنتاج القطط لخرخرتهم

ربما كشف الباحثون أخيراً عن اللغز الكامن وراء كيفية إنتاج القطط لصوت الخرخرة المميز. على عكس الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الخرخرة تنتج عن تقلص واسترخاء العضلات في الطيات الصوتية للحنجرة، تشير دراسة حديثة إلى أن القطط تمتلك "وسادات" خاصة تساهم في خرخرتها منخفضة التردد. تسلط هذه النتائج الضوء على صوت قديم أذهل محبي القطط والعلماء على حدٍ سواء.

في حين أن العديد من أصوات الحيوانات تتولد عن طريق مرور الهواء عبر الحنجرة أو الحنجرة، فقد افترضت النظريات السابقة أن القطط تتلاعب بشكل فعال بعضلات الحنجرة لإنتاج صوت خرخرة إيقاعي. لمزيد من التحقيق في هذا الأمر، أجرى الباحثون اختبارات على الحنجرة المستخرجة من القطط التي تم قتلها بطريقة رحيمة بسبب مرض عضال.

والمثير للدهشة أن الباحثين وجدوا أن الحنجرة تنتج أصواتًا تشبه الخرخرة بمجرد نفخ الهواء من خلالها، دون أي تقلص أو تحرير للعضلات. بالإضافة إلى ذلك، اهتزت الحبال الصوتية للقطط بشكل مشابه للأحبال الصوتية البشرية المشاركة في إصدار صوت "الزريعة الصوتية". واقترح الباحثون أن "وسادات" الأنسجة المرتبطة بالحبال الصوتية للقطط قد تمكنها من إنتاج خرخرة منخفضة النبرة.

في حين أن هذا الاكتشاف لا ينفي تماما إمكانية تورط العضلات في الخرخرة، فإنه يقدم وسيلة جديدة للبحث. واعتبر روبرت إكلوند، عالم اللغويات في جامعة لينشوبينغ، هذه الدراسة علامة بارزة في فهم آليات الخرخرة.

ومع ذلك، فإن التحديد الدقيق لكيفية خرخرة القطط يظل مهمة صعبة. على الرغم من أن التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لدماغ القطط أثناء الخرخرة، إلا أن تقييد القطة داخل الماسح الضوئي مع تشجيعها على الخرخرة يثير مخاوف أخلاقية.

ومع ذلك، مع هذه النتائج الأخيرة، يقترب الباحثون خطوة واحدة من فك الشيفرة الكامنة وراء أحد الأصوات الأكثر شهرة في مملكة الحيوان. ينتظر أصحاب القطط والعلماء على حد سواء بفارغ الصبر المزيد من الاستكشاف في عالم الخرخرة الرائع.

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