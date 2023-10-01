لماذا يصعب استخراج العناصر الأرضية النادرة؟

العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك النيوديميوم والبراسيوديميوم والتيربيوم والديسبروسيوم، مطلوبة بشدة من قبل صناعات التكنولوجيا والطاقة بسبب خصائصها المفيدة. وتعتبر هذه العناصر مكونات حيوية في الهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن العرض العالمي المحدود لها يشكل مصدر قلق للحكومات والشركات.

على عكس ما يوحي اسمها، فإن العناصر الأرضية النادرة ليست نادرة في الواقع. وجدت دراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن وفرة هذه المعادن في القشرة الأرضية تعادل وفرة المعادن الشائعة مثل النحاس والزنك. ومع ذلك، فإن استخراج هذه العناصر من مصادرها الطبيعية أمر صعب.

على عكس المعادن الأخرى التي تتركز في تكوينات جيولوجية محددة، تنتشر العناصر الأرضية النادرة في جميع أنحاء الكوكب. لا تتجمع في مكان واحد بسبب كيميائها الفريدة. وهذا يجعل التعدين لهذه المواد غير فعال بشكل خاص.

حتى عندما تكون العناصر الأرضية النادرة موجودة في مناطق معينة، فإن استخراجها يعد عملية معقدة. تتكون الخامات التي تحتوي على عناصر أرضية نادرة من جزيئات معدنية مرتبطة بمواد غير معدنية أخرى بواسطة روابط أيونية قوية. من الصعب كسر هذه الروابط وإزالة المواد اللافلزية.

العناصر الأرضية النادرة لها ثلاث شحنات موجبة وتشكل روابط أيونية قوية مع عدادات الفوسفات التي لها ثلاث شحنات سالبة. يعد التغلب على الجذب القوي بين المعدن والعداد مهمة صعبة. تتطلب عملية الاستخراج تفاعلات كيميائية مكثفة، ومستويات منخفضة من الرقم الهيدروجيني، وظروف عدوانية، ودرجات حرارة عالية.

ويستكشف الباحثون طرقًا بديلة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، مثل إعادة تدويرها واستخلاصها من الأجهزة الإلكترونية القديمة والنفايات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود لتطوير مركبات جديدة تمتلك خصائص مشابهة للعناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يوجد بديل لهذه العناصر القيمة مع استمرار ارتفاع الطلب.

المصدر

– دراسة المسح الجيولوجي الأمريكية

- آرون نوبل، أستاذ ورئيس قسم التعدين والهندسة المعدنية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا

– بول زيمكيويتز، مدير معهد أبحاث المياه في فرجينيا الغربية.