يجد العلماء أن الهندسة المعمارية المعيارية تسمح لدماغ الثدييات بالتحكم في المدخلات الخارجية

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بتنظيم دماغ الثدييات. من خلال استخدام نظام تجريبي يعمل على تنمية الخلايا العصبية على الأسطح الزجاجية الدقيقة، وجد الباحثون أن القشرة الخارجية للدماغ لديها القدرة على الحفاظ على السيطرة على مدخلاتها الخارجية بسبب وحداتها المترابطة ولكن التي تعمل بشكل مستقل.

القشرة، وهي الطبقة الخارجية للدماغ المسؤولة عن وظائف مختلفة مثل الإدراك الحسي والتحكم الحركي، تحتوي على عدد كبير من الخلايا العصبية. تحتاج هذه الشبكات العصبية إلى أن تكون قادرة على فصل المدخلات من الدوائر المتخصصة مع دمج المدخلات من دوائر متعددة، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف تكون القشرة قادرة على دعم نماذج المعالجة المختلفة هذه.

وللتحقق من ذلك، قام الباحثون بتوجيه الخلايا العصبية القشرية لتشكيل شبكات معيارية تحتوي على مجموعات فرعية متعددة. من خلال تحفيز هذه الخلايا العصبية المزروعة في المختبر باستخدام الضوء، لاحظ الفريق أن الشبكات المعيارية جيدة التكوين لديها استجابات كبيرة لتحفيز الضوء الموضعي. من ناحية أخرى، استجابت الشبكات ذات النمطية الأقل بشكل مفرط ومتزامنة لجميع المحفزات.

واكتشف الباحثون أيضًا أن التوازن بين النشاط المنفصل محليًا والنشاط المتكامل عالميًا أمر بالغ الأهمية للدماغ لتوسيع قدرته على تمثيل المعلومات بموارد محدودة. لا تساهم هذه النتيجة في فهمنا لبنية ووظيفة دماغ الثدييات فحسب، بل لها أيضًا آثار على تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية المستخدمة في أبحاث التعلم الآلي.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على كيفية قدرة دماغ الثدييات على التحكم في المدخلات الخارجية من خلال بنيته المعيارية. فهو يوفر رؤى قيمة حول الأعمال المعقدة للدماغ وقدرته على معالجة المعلومات بكفاءة.

المصدر

– هيدياكي ياماموتو، إف بول سبيتسنر، تايكي تاكيمورو، فيكتور بوينديا، هاكوبا موروتا، كارلا مورانتي، توموهيرو كونو، شيجيو ساتو، أيومي هيرانو إيواتا، آنا ليفينا، فيولا بريسيمان، ميغيل أ. مونيوز، يوهانس زيرنبيرج، جوردي سوريانو. "تسهل البنية المعيارية التحكم في التزامن القائم على الضوضاء في الشبكات العصبية." تقدم العلوم. دوى: 10.1126/sciadv.ade1755