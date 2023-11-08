تطور أسماك القرش ذوات الدم الحار وآثارها على الحفظ

توصل علماء الأحياء البحرية إلى اكتشاف غير متوقع أثناء تشريح جثث أسماك القرش التي تقطعت بهم السبل، مما كشف عن رؤى حول تطور ذوات الدم الحار والتهديدات المحتملة التي يشكلها ارتفاع درجة حرارة البحار على هذه الأنواع. في دراسة أجرتها كلية ترينيتي في دبلن، قام الباحثون بفحص سمكة قرش النمر الرملي ذات الأسنان الصغيرة، وهو نوع يعتقد أنه انحرف عن قرش الميجالودون المنقرض منذ أكثر من 20 مليون سنة. والمثير للدهشة أنهم وجدوا سمات تشريحية تشير إلى أن قرش النمر الرملي صغير الأسنان هو من الأنواع الإقليمية ذات الدم الحار، أو من ذوات الدم الحار.

في السابق، كان يُعتقد أن ذوات الدم الحار تقتصر على الحيوانات المفترسة العليا مثل القرش الأبيض الكبير والتونة العملاقة. ومع ذلك، يشير هذا البحث الجديد إلى أن هناك عددًا أكبر من أنواع أسماك القرش ذوات الدم الحار مما كان يُعتقد سابقًا، وأن ذوات الدم الحار تطورت في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا. وكشفت الدراسة أيضًا أن أسماك القرش المتشمسة التي تتغذى بالترشيح بطيئة الحركة تظهر ماصًا للحرارة على المستوى الإقليمي.

وتمتد الآثار المترتبة على هذه النتائج إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي. يسلط الدكتور نيكولاس باين، المؤلف الرئيسي للدراسة، الضوء على الآثار المحتملة للحفظ. ويوضح قائلاً: "كنا نعتقد أن الحرارة الداخلية الإقليمية تقتصر على الحيوانات المفترسة العليا، ولكن لدينا الآن أدلة على أن النمور الرملية التي تعيش في المياه العميقة وأسماك القرش المتشمس التي تأكل العوالق هي أيضًا ذات أجسام دافئة. وهذا يثير الكثير من الأسئلة الجديدة حول سبب تطور الحرارة الداخلية الإقليمية، ولكن قد يكون لها أيضًا آثار مهمة على الحفاظ على البيئة.

وتشهد البحار حاليا معدلات مثيرة للقلق من ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يعكس التغيرات البيئية التي ساهمت في انقراض القرش الميجالودون. يشير اكتشاف قرش النمر الرملي صغير الأسنان في المياه الأيرلندية، والذي لم يسبق له مثيل في المنطقة، إلى حدوث تحول في نطاقه ربما بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه. وهذا يشير إلى سبب للقلق، حيث أن ارتفاع درجة حرارة البحار يمكن أن يؤثر على المتطلبات النشطة للأنواع ذوات الدم الحار.

أجريت الدراسة من خلال تشريح أسماك قرش النمر الرملي الصغيرة التي جرفتها الأمواج إلى شواطئ أيرلندا والمملكة المتحدة. ومع اكتشاف أن المزيد من الأنواع ذات أنماط الحياة المختلفة تمتلك سمات ذوات الدم الحار، يصبح من الواضح أن هذه التكيفات قد تم الاحتفاظ بها طوال التطور.

بشكل عام، يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على تطور أسماك القرش ذوات الدم الحار ويؤكد على الحاجة إلى جهود الحفظ لحماية هذه الأنواع في مواجهة البيئات المتغيرة. تثير النتائج المزيد من الأسئلة حول تطور الحرارة الإقليمية وأهميتها البيئية، مما يسلط الضوء على التوازن الدقيق بين التكيفات الطبيعية والتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الحرارة الداخلية الإقليمية؟

ج: تشير عملية امتصاص الحرارة الإقليمية إلى قدرة الكائن الحي على الحفاظ على درجة حرارة أعلى في مناطق معينة من جسمه.

س: ما هي الأنواع التي تمت دراستها في البحث؟

ج: ركزت الدراسة على قرش النمر الرملي صغير الأسنان، وهو نوع يعتقد أنه انحرف عن قرش الميجالودون منذ أكثر من 20 مليون سنة.

س: ما أهمية اكتشاف صفات ذوات الدم الحار؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول ذوات الدم الحار ويسلط الضوء على وجود أنواع من ذوات الدم الحار خارج نطاق الحيوانات المفترسة العليا.

س: ما هي الآثار المترتبة على الحفظ في البحث؟

ج: تشير النتائج إلى أن ارتفاع درجة حرارة البحار يمكن أن يؤثر على المتطلبات الحيوية للأنواع ذوات الدم الحار. تعتبر جهود الحفظ حاسمة لحماية هذه الأنواع في البيئات المتغيرة.

س: كيف تمت عمليات التشريح؟

ج: قام فريق البحث بفحص أسماك قرش النمر الرملي الصغيرة الميتة التي جرفتها الأمواج إلى شواطئ أيرلندا والمملكة المتحدة.

المصدر: [كلية ترينيتي في دبلن](https://phys.org/news/2023-11-discovery-seas-demise-meg-sharks.html)