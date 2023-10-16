فهم ظاهرة المغناطيس الدوار الذي يرفع مغناطيسًا ثانويًا

أجرى فريق من علماء الفيزياء من الجامعة التقنية في الدنمارك تجارب لكشف السبب الذي يجعل المغناطيس الدوار يتسبب في رفع مغناطيس ثانوي دون تثبيت. أظهرت الأبحاث السابقة أن مغناطيسين لهما قطبان شماليان يواجهان بعضهما البعض يتنافران، لكن هذه القوة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار. ومع ذلك، فقد كشفت النتائج الحديثة أنه إذا تم تدوير مغناطيس واحد بسرعة عالية، فيمكن صد المغناطيس الثاني ورفعه دون الحاجة إلى التثبيت.

لفهم هذه الظاهرة، قام الباحثون بربط أنواع مختلفة من المغناطيسات وتدويرها بسرعات مختلفة أثناء تسجيل العملية باستخدام كاميرات عالية السرعة وبرامج تتبع الحركة. ومن خلال تحليل الصور، اكتشف الفريق السبب الكامن وراء هذا السلوك.

لاحظ الباحثون أن المغناطيس الثانوي، الذي يشار إليه باسم "العوامة"، يدور بالتزامن مع المغناطيس الدوار، مما يعني أنهما يدوران بنفس السرعة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر محور المغناطيس المغزلي ميلًا طفيفًا، مما يؤدي عادةً إلى عدم الاستقرار. ومع ذلك، وجد الفريق أن المجال المغناطيسي للمغناطيس الذي يدور يضغط على العوائم، مما يؤدي إلى دورانها في انسجام تام. كان هناك أيضًا اختلال بسيط في المحور القطبي للمغناطيس الدوار، مما أدى إلى توازن قوى الجذب والتنافر التي سمحت للعوامة بالبقاء في وضع مرتفع ثابت.

من خلال عمليات المحاكاة، تمكن الباحثون من معالجة سلوك المغناطيسين وتحليله بشكل أكبر، مما يؤكد النتائج التي توصلوا إليها من الإعدادات التجريبية.

يوفر هذا البحث فهمًا أعمق لسلوك المغناطيس الدوار وقدرته على رفع المغناطيس الثانوي دون الحاجة إلى تثبيت إضافي. يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار على التطبيقات المستقبلية لتكنولوجيا الإرتفاع المغناطيسي.

المصدر يواكيم ماركو هيرمانسن وآخرون، الإرتفاع المغناطيسي بالتناوب، المراجعة الفيزيائية التطبيقية (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036