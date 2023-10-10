اكتشف العلماء أجسامًا بحجم المشتري تطفو بحرية في سديم أوريون

حقق العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا مفاجئًا في سديم أوريون، حيث وجدوا أجسامًا بحجم المشتري تطفو بحرية في الفضاء، وليس تحت تأثير أي نجم. تم العثور على هذه الأجسام، والتي تسمى الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري (جامبوس)، خلال مسح قريب من الأشعة تحت الحمراء للعنقود شبه المنحرف وسديم الجبار الداخلي. وقد تم تقديم النتائج إلى المجلات علم الفلك والفيزياء الفلكية والطبيعة لمراجعة النظراء.

تحظى منطقة سديم أوريون حيث تم اكتشاف هذه الأجسام بأهمية خاصة لأنها تلقي الضوء على تاريخ نظامنا الشمسي. وتحتوي المنطقة على نجوم ضخمة تحرق وقودها النووي بسرعة ولا تعيش طويلاً. ويعتقد العلماء أن نظامنا الشمسي ربما يكون قد ولد في عنقود مماثل، مثل سديم أوريون، قبل أن يتفرق في النهاية.

إن اكتشاف هذه الأجسام بحجم كوكب المشتري يتحدى بعض الافتراضات الأساسية في الفيزياء الفلكية. تشير النماذج النظرية إلى أن الأجسام التي تقل كتلتها عن ثلاث كتل للمشتري لا ينبغي أن تكون قادرة على التشكل، ومع ذلك فقد اكتشف تلسكوب جيمس ويب أجسامًا صغيرة تصل كتلتها إلى 0.6 مرة كتلة المشتري. علاوة على ذلك، فقد وجد أن العديد من هذه الأجسام ثنائية، وتدور حول بعضها البعض خارجيًا.

أحد التفسيرات المحتملة لتكوين هذه الأجسام هو أنها قُذفت من نظام نجمي بعد تفاعل، على غرار ما حدث في نظامنا الشمسي. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه العلماء النظريين الآن هو شرح كيفية تشكل هذه الأجسام الصغيرة وبقائها في أزواج ثنائية.

ويفتح هذا الاكتشاف أسئلة ومجالات بحث جديدة في الفيزياء الفلكية، والعلماء متحمسون لمواصلة دراسة هذه الأجسام الغامضة في سديم أوريون.

مصادر:

– جمهورية السيليكون – https://www.siliconrepublic.com/innovation/james-webb-telescope-jupiter-sized-object-discovery

– مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية

– مجلة الطبيعة

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