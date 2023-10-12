تنفيس خزانات الوقود الدافع في الجاذبية الصغرى: تحدي ناسا

تبحث ناسا عن حلول مبتكرة لتنفيس محتويات الوقود السائل من خزانات الوقود الدافعة الممتلئة جزئيًا في ظروف الجاذبية الصغرى، وذلك بهدف تقليل فقدان الوقود الدفعي. نظرًا لأن السفر إلى الفضاء يمتد لفترات ومسافات أكبر، تصبح الحاجة إلى التزود بالوقود في الفضاء أمرًا ضروريًا. وهذا يستلزم تطوير مركبات فضائية ذات خزانات أكبر وقدرات فعالة للتزود بالوقود.

ويكمن التحدي في تمكين تعديل الضغط في خزان الاستقبال قبل وأثناء و/أو بعد نقل الوقود الدفعي السائل مع تقليل فقدان الوقود الدفعي إلى أدنى حد. سيسمح الحل المثالي بتنفيس محتويات القنينة، وهي عبارة عن خليط من الغاز والبخار، من خزان الوقود الدفعي دون خسارة كبيرة في الوقود الدفعي.

في حين سيتم أخذ جميع المفاهيم بعين الاعتبار، يفضل استخدام الحلول الخارجية لخزان الوقود. يمكن لهذه الحلول استخدام خزانات الوقود الموجودة، وبالتالي تجنب التكاليف المرتبطة بتصميم وتأهيل الخزانات الجديدة أو المعدلة. ويهدف التحدي إلى الاستفادة من التقنيات والخبرات الحالية لتطوير حل تنفيس جديد ينطبق على ظروف الجاذبية الصغرى.

ويبلغ مجموع جوائز هذا التحدي 80,000 ألف دولار. تم افتتاح التحدي في 11 أكتوبر 2023، وسيغلق في 22 فبراير 2024. لمزيد من المعلومات حول التحدي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المقدم.

باختصار، يسعى تحدي تنفيس الخزان التابع لناسا إلى تقديم مقترحات مبتكرة لتنفيس خزانات الوقود الدافع في الجاذبية الصغرى مع الحد الأدنى من فقدان الوقود الدافع. يعد تطوير مثل هذا الحل أمرًا بالغ الأهمية للبعثات الفضائية المستقبلية التي قد تتطلب التزود بالوقود في الفضاء. ومن خلال تقليل فقد الوقود الدافع أثناء التنفيس، سيكون من الممكن تحسين ضبط الضغط في خزان الاستقبال أثناء نقل الوقود الدافع، مما يعزز استكشاف الفضاء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

التعاريف:

-الوقود: مادة تستخدم لتوفير قوة الدفع في الصواريخ أو أنظمة الدفع الأخرى.

– Ullage : المساحة الفارغة في الحاوية، وخاصة في خزان الوقود، فوق مستوى السائل الموجود فيها.

مصادر:

- معلومات تحدي تنفيس الخزان التابع لناسا

– https://www.freelancer.com/contest/Who-Let-the-Gas-Out-NASA-Tank-Venting-Challenge-2319906/details