استكشاف ندرة الكواكب القزمة البيضاء

يحمل النجم القزم الأبيض، وهو بقايا نجم أكبر حجمًا، أسرارًا حول مصير الكواكب المجاورة له. اكتشف علماء الفلك العديد من النجوم القزمة البيضاء المحاطة بأقراص الحطام، وهي بقايا الكواكب التي دمرت أثناء تطور النجم. ومع ذلك، فقد أذهل الاكتشاف الأخير الباحثين، وهو وجود كوكب سليم بكتلة المشتري يدور حول قزم أبيض. يطرح هذا الاكتشاف السؤال التالي: هل يوجد المزيد من الكواكب القزمة البيضاء؟ وهل يمكن للكواكب الأرضية الشبيهة بالأرض أن توجد حول أقزام بيضاء؟

الأقزام البيضاء هي بقايا النجوم التي كانت ذات كتلة مماثلة لشمسنا. مع تقدم عمر هذه النجوم، تتحول إلى عمالقة حمراء، ثم تتخلص لاحقًا من طبقاتها الخارجية لتشكل سديمًا كوكبيًا. بعد هذه العملية، كل ما يبقى هو نجم قزم، ينبعث منه فقط الحرارة المتبقية. على الرغم من حجمها الصغير، يمكن أن تحتوي الأقزام البيضاء على مناطق صالحة للسكن، على الرغم من أنها أصغر بكثير من تلك الموجودة حول النجوم مثل الشمس.

في حين أن معظم النجوم لديها كواكب على الأرجح، فإن النجوم القريبة من الأقزام البيضاء تواجه خطرًا كبيرًا للتدمير. يمكن أن يؤدي التحول إلى عملاق أحمر إلى استهلاك الكواكب أو تمزيقها من خلال اضطراب المد والجزر. ونتيجة لذلك، تمتلك العديد من الأقزام البيضاء أقراصًا حطامًا مكونة من بقايا كواكبها السابقة.

في عام 2020، اكتشف العلماء اكتشافًا استثنائيًا، وهو وجود كوكب سليم داخل المنطقة الصالحة للسكن للقزم الأبيض WD1054-226. ويثير هذا الاكتشاف احتمال وجود كواكب قزمة بيضاء إضافية في انتظار اكتشافها. علاوة على ذلك، نظرًا لأن أول كوكب خارجي قزم أبيض مؤكد هو كوكب بحجم المشتري، فإنه يثير تكهنات حول أنواع الكواكب السائدة في مجموعة الكواكب الخارجية القزمة البيضاء.

تبحث دراسة جديدة شاملة، بقيادة ديفيد كيبينج من جامعة كولومبيا، في ندرة الكواكب القزمة البيضاء الصخرية. يتحدى البحث، الذي يحمل عنوان "الطبيعة العملاقة لـ WD 1856 b، أن الكواكب الصخرية العابرة نادرة حول الأقزام البيضاء"، يتحدى الندرة الظاهرة لمثل هذه الكواكب.

يشير وجود مناطق صالحة للحياة للأقزام البيضاء إلى احتمال وجود كواكب داعمة للحياة بداخلها. حاليًا، الكوكب الوحيد المعروف الذي يدور حول قزم أبيض له كتلة مذهلة تعادل 13.8 مرة كتلة كوكب المشتري. وبالنظر إلى الندرة النسبية للكواكب العملاقة مقارنة بالكواكب الأرضية بين الكواكب الخارجية المؤكدة، يعترف كيبينج بالمفاجأة التي تشكلها هذه النتيجة.

ومع ذلك، فإن توزيع الكواكب الخارجية المعروفة لا يكشف إلا عما تمكنا من اكتشافه حتى الآن. تحمل كل طريقة اكتشاف تحيزات اختيار متأصلة، مما يجعل العدد الحقيقي للكواكب الخارجية غير معروف. يقترح كيبينج أن الكواكب التي بحجم المشتري قد تمثل الأقلية، وأن عبور WD1856 b يمكن أن يكون ناشزًا. يوجد مرشحون إضافيون للكواكب القزمة البيضاء، والعديد منها بحجم المشتري أو أكبر.

في حين تشير الأدلة إلى وجود كواكب أرضية صغيرة في أنظمة الأقزام البيضاء، فإنها غالبًا ما توجد في أقراص حطام صخرية وليست سليمة. ويبقى السؤال بعد ذلك هو ما إذا كانت أي كواكب شبيهة بالأرض تزدهر داخل المناطق الصالحة للسكن حول الأقزام البيضاء. وبالتالي، يقدم كيبينج احتمالين للتوفيق بين هذه المعضلة.

أولاً، من الممكن ألا تهيمن الكواكب الصخرية الصغيرة ولا الكواكب الضخمة الشبيهة بالمشتري على مجموعة الكواكب الخارجية القزمة البيضاء. يقترح كيبينج حدوث دوران في التوزيع عند نصف قطر معين، مما يعني وجود أنصاف أقطار كوكبية غير محتملة والتي تبلغ ذروتها مرة أخرى.

وبدلاً من ذلك، قد يكون اكتشاف WD1856 b بمثابة شذوذ إحصائي، مدفوعًا بنقاط البيانات المحدودة المتاحة حاليًا. قام كيبينج بحساب ندرة كوكب ضخم مثل WD1856 b باعتباره أول كوكب تم تحديده بنسبة 0.37% فقط. وعلى الرغم من أن هذا الحدث نادر للغاية، فمن المهم أن نتذكر أن تاريخ علم الفلك شهد أحداثًا غير محتملة على مر الزمن.

لتلخيص ذلك، فإن اكتشاف كوكب سليم حول قزم أبيض يتحدى المفاهيم السائدة حول الكواكب الخارجية القزمة البيضاء. ومع استمرار العلماء في التحقيق في هذه الظاهرة، يظل البحث عن كواكب قزمة بيضاء إضافية ووجود كواكب أرضية في مناطقها الصالحة للسكن بمثابة مغامرة آسرة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل هناك المزيد من الكواكب القزمة البيضاء؟

ج: على الرغم من أنه تم التأكد من وجود كوكب قزم أبيض واحد فقط سليمًا حتى الآن، إلا أن الاكتشاف يشير إلى وجود كواكب قزمة بيضاء إضافية في انتظار اكتشافها.

س: هل يمكن للكواكب الأرضية الشبيهة بالأرض أن توجد حول أقزام بيضاء؟

ج: إن وجود مناطق الأقزام البيضاء الصالحة للسكن يزيد من احتمال وجود كواكب شبيهة بالأرض داخلها، على الرغم من أن ندرتها لا تزال غير مؤكدة.

س: لماذا الكواكب الصخرية القزمة البيضاء نادرة؟

ج: إن الأدلة المحدودة على وجود كواكب صخرية قزمة بيضاء قد ترجع إلى انتشار كواكب سليمة تمامًا على شكل أقراص حطام، وليس كواكب أرضية مكتملة التكوين.

س: هل تتكون الكواكب القزمة البيضاء أساسًا من كواكب بحجم المشتري؟

ج: في حين أن أول كوكب قزم أبيض مؤكد له كتلة شبيهة بكوكب المشتري، فمن غير الواضح ما إذا كانت الكواكب التي بحجم المشتري تهيمن على مجموعة الكواكب الخارجية القزمة البيضاء. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من التوزيع الحقيقي لأحجام الكواكب.

س: كيف تؤثر ندرة وجود أول كوكب قزم أبيض على فهمنا؟

ج: إن ندرة هذا الاكتشاف تثير تساؤلات حول الاحتمالية الإحصائية لاكتشاف كوكب ضخم مثل الكوكب الأول. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدفع العلماء إلى إعادة النظر في توزيع الكواكب الخارجية القزمة البيضاء.