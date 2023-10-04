أين يمكن العثور على نظارات كسوف الشمس لكسوف الشمس القادم؟

سيكون كسوف الشمس مرئيًا في جميع أنحاء الأمريكتين يوم السبت 14 أكتوبر. وسيكون كسوفًا جزئيًا للشمس بالنسبة لمعظم الناس، مع وجود عدد قليل فقط من المواقع التي تشهد كسوفًا حلقيًا، يُعرف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار". وبغض النظر عن ذلك، فمن الضروري حماية عينيك عند مشاهدة الكسوف. النظارات الشمسية ليست آمنة للرؤية المباشرة للشمس. إذن، أين يمكنك أن تجد نظارات كسوف الشمس؟ وهنا بعض الخيارات.

إذا كنت ترغب في شراء معدات آمنة لمشاهدة الطاقة الشمسية عبر الإنترنت، فلا يزال هناك وقت، ولكن الإمدادات تنفد، لذا تصرف بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة ملايين زوج من نظارات الحماية من الشمس يتم توزيعها مجانًا على 10,000 مكتبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كجزء من أنشطة كسوف الشمس لمشروع المكتبات.

للعثور على مكتبة قريبة منك قد تقوم بتوزيع نظارات كسوف الشمس مجانًا، يمكنك استخدام الخريطة التفاعلية التي يوفرها المشروع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النظارات قد لا تكون متاحة في يوم الكسوف، لذا من الأفضل الاتصال بمكتبتك في أقرب وقت ممكن.

هناك خيار آخر وهو مراجعة متاحف العلوم أو القباب السماوية أو حضور المناسبات المجتمعية حيث يمكن توزيع نظارات مجانية. أنشأ مشروع ممول من وكالة ناسا يسمى الجمعية الفلكية للمحيط الهادئ شبكة من سفراء Eclipse الذين سيقومون بتوزيع النظارات في هذه الأحداث، مع التركيز على المجتمعات المحرومة.

إذا كنت تفضل شراء نظارات كسوف الشمس، فقد قدمت الجمعية الفلكية الأمريكية قائمة بالموردين المعتمدين. ابحث عن النظارات من الشركات المصنعة مثل American Paper Optics وRainbow Symphony، وتأكد من استيفائها لمعايير السلامة الدولية ISO 12312-2.

تذكر، بغض النظر عن موقعك، يجب على الجميع ارتداء نظارات كسوف الشمس لمشاهدة الحدث بأمان. استمتع بالكسوف، وتذكر أن تحمي عينيك.

المراجع:

– أنشطة كسوف الشمس لمشروع المكتبات

– الجمعية الفلكية للمحيط الهادئ

- قائمة موردي مرشحات ومشاهدات الطاقة الشمسية الآمنة من الجمعية الفلكية الأمريكية