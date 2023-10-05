احمِ عينيك أثناء الكسوف الحلقي لحلقة النار لعام 2023

ويحذر المسؤولون مطاردي الكسوف من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية أعينهم خلال الكسوف الحلقي القادم 2023 Ring of Fire في 14 أكتوبر. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، لكنه لا يغطي الشمس بالكامل، مما يخلق كسوفًا. تأثير حلقة النار. ويمكن رؤية هذه الظاهرة الكونية في عدة مناطق في ولاية أوريغون، بما في ذلك ساحل نيوبورت، وفورت روك، ولا باين. ومع ذلك، ليس من الآمن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي بدون مرشحات شمسية خاصة.

وتقوم حدائق ولاية أوريغون بتوزيع عدد محدود من النظارات عبر حدائق الولاية لمشاهدة الكسوف بأمان، على الرغم من عدم ضمان سماء صافية. لضمان السلامة، توفر الجمعية الفلكية الأمريكية قائمة بتجار التجزئة المعتمدين الذين يبيعون نظارات الكسوف وأجهزة عرض الطاقة الشمسية، مثل American Paper Optics، وCelestial Optical، وHalo Eclipse Spectacles، وFlip'n Shades، وAlpine Astronomical، وRainbow Symphony. هذه النظارات "أغمق بآلاف المرات" من النظارات الشمسية العادية ويجب أن تستوفي شهادة ISO 12312-2، مما يقلل من ضوء الشمس المرئي ويحجب معظم الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء الشمسية.

ومن المهم ملاحظة أنه لا ينبغي استخدام المرشحات أو النظارات الشمسية محلية الصنع لمشاهدة الكسوف، لأنها لا توفر الحماية الكافية. وتؤكد وكالة ناسا أن الأشعة الشمسية المركزة يمكن أن تحترق من خلال المرشحات وتسبب إصابات خطيرة للعين في حالة مشاهدة الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول باليد.

في حين أن بعض سكان ولاية أوريغون، مثل سكان بورتلاند، قد لا يكونون في طريق الحلقة، إلا أنه لا تزال لديهم الفرصة لمشاهدة الكسوف الجزئي. وسيبدأ الكسوف عند الساعة 8:06 صباحا، ويصل إلى ذروته عند الساعة 9:19 صباحا، وينتهي عند الساعة 10:39 صباح يوم 14 أكتوبر.

مصادر:

– حدائق ولاية أوريغون

- الجمعية الفلكية الأمريكية

- ناسا