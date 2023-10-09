استكشاف كسر الكم: منظور جديد للعالمين الكلاسيكي والكمي

لقد ناضل الفيزيائيون منذ فترة طويلة لفهم سلوك الكيانات المجهرية من خلال مبادئ ميكانيكا الكم. بينما تشرح ميكانيكا الكم السلوكيات المحيرة للجسيمات الأولية والذرات والجزيئات، فإن قوانين الفيزياء الكلاسيكية تحكم عالمنا العياني.

ومع ذلك، يعتقد عدد متزايد من علماء الفيزياء الآن أن الانحرافات الصغيرة عن التنبؤات الكلاسيكية، والتي تراكمت مع مرور الوقت، قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الوصف الكلاسيكي. هذه الظاهرة الافتراضية، المعروفة باسم الانهيار الكمي، تتحدى فهمنا للحدود بين العالم الكلاسيكي والعالم الكمي.

لدراسة كسر الكم، أجرى الباحثان سيباستيان زيل وماركو ميشيل دراسة نظرية على نظام كمي أحادي البعد يشبه الغاز. يهدف نموذجهم إلى تحديد الظروف التي يحدث فيها الانكسار الكمي وكيفية ارتباطه بعدد الجسيمات في النظام.

وكشفت الدراسة أن الوصف الكلاسيكي لا ينكسر أبداً إلا إذا كانت قوة التفاعل بين الجزيئات قوية نسبياً. علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن زمن الانكسار الكمي، وهو المقياس الزمني الذي يحدث بعده الانكسار الكمي، يزداد مع عدد الجسيمات في النظام. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة بطيئة نسبيًا، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يحدث الاختراق الكمي في المواقف النموذجية، ولكنه يمكن أن يحدث بسرعة إذا حدث ذلك.

وبينما كانت الدراسة نظرية بحتة، يأمل الباحثون في العثور على نظام مناسب، مثل مكثفات بوز-آينشتاين، للتأكيد التجريبي في المستقبل. إذا نجح هذا، فقد يؤدي إلى فهم أكبر للفصل بين الأوصاف الكلاسيكية والكمية.

إن الآثار المترتبة على كسر الكم تمتد إلى ما هو أبعد من الفيزياء الأساسية. ويشير الباحثون إلى أن حل مفارقة إشعاع الثقب الأسود، المعروف باسم إشعاع هوكينج، يمكن أن يتأثر بالكسر الكمي. تفترض حسابات ستيفن هوكينج بشأن إشعاع الثقب الأسود وصفًا كلاسيكيًا للثقب الأسود، وبمجرد حدوث الانكسار الكمي، قد تنشأ مرحلة جديدة من الانبعاث، مما قد يسمح بإطلاق المعلومات.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآثار المترتبة على كسر الكم وارتباطه بفيزياء الثقب الأسود بشكل كامل، فإن هذه الدراسة تفتح طرقًا جديدة لاستكشاف حدود العوالم الكلاسيكية والكمية.

مصادر:

- "كسر الكم: العلماء يحللون انهيار التقريب الكلاسيكي"، SciTechDaily

- سيباستيان زيل وماركو ميشيل، "كسر الكم: من الفيزياء الكلاسيكية إلى البدء الكمي"، رسائل الفيزياء ب