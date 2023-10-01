الجدل الدائر حول نظرية المعلومات المتكاملة: هل هو علم زائف؟

أثارت رسالة مفتوحة نشرتها مجموعة مكونة من 124 عالمًا وفيلسوفًا في مجال الوعي جدلاً داخل هذا المجال. تهاجم الرسالة نظرية المعلومات المتكاملة (IIT)، وهي نظرية رائدة في الوعي، باعتبارها "علمًا زائفًا". ظهر الجدل الدائر حول النظرية IIT بعد أن كانت نتائج المسابقة التجريبية بين النظرية IIT ونظرية مساحة العمل العالمية المنافسة غير حاسمة. وقد حفزت التغطية الإعلامية لهذه النتائج على نشر الرسالة المفتوحة.

يقترح مفهوم IIT، الذي اقترحه عالم الأعصاب الإيطالي جوليو تونوني، أن الوعي يتم تحديده من خلال مستوى "المعلومات المتكاملة" داخل النظام. يجادل النقاد بأن النظرية حظيت باهتمام أكثر مما تستحق، ويثيرون مخاوف بشأن آثارها المحتملة، مثل تأثيرها على الممارسة السريرية والقضايا الأخلاقية المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وأبحاث الخلايا الجذعية، والاختبارات على الحيوانات، والإجهاض.

ومع ذلك، يرى مؤيدو النظرية IIT أنها بالفعل نظرية رائدة في الوعي، مدعومة بالبحث العلمي ومعترف بها داخل المجتمع العلمي. وجدت دراسة استقصائية أجريت بين علماء الوعي أن ما يقرب من 50٪ يعتبرون النظرية IIT نظرية واعدة. علاوة على ذلك، فقد ظهر IIT في المناقشات الرئيسية والمراجعات العلمية.

تعتمد تهمة "العلم الزائف" ضد النظرية IIT على الحجة القائلة بأن النظرية ليست قابلة للاختبار تجريبيًا ولم يتم اختبارها بشكل هادف في المنافسة المباشرة. في حين أنه من الصحيح أن اختبار المبادئ الأساسية لأي نظرية للوعي يمثل تحديًا، إلا أن قدرة النظرية على توليد تنبؤات قابلة للاختبار تؤهلها لتكون منهجًا علميًا. ينظر الكثيرون إلى الاتهام بالعلم الزائف على أنه محاولة لتشويه سمعة النظرية IIT وإسكاتها، مما يقوض النظرية والعملية العلمية نفسها.

بشكل عام، يسلط الجدل الدائر حول نظرية المعلومات المتكاملة الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجه دراسة الوعي. على الرغم من وجود الرسائل المفتوحة والأصوات الناقدة، إلا أن النظرية IIT تحافظ على دعم كبير داخل المجتمع العلمي، ولا تزال صلاحيتها كنظرية علمية نقطة خلاف.

مصادر:

مقالات العلوم والطبيعة

نيويورك تايمز والإيكونوميست

مسح وعي العلماء