كواكب المشتري الحارة لها رفاق عملاقون: دليل على الهجرة شديدة الانحراف في المستوى

ملخص:

تشير دراسة جديدة إلى أن معظم كواكب المشتري الساخنة (HJs)، وهي كواكب خارجية مماثلة في الحجم لكوكب المشتري ولكنها تدور حول نجومها المضيفة على مسافة أقرب بكثير، لديها مرافق خارجي أكبر بثلاث مرات من HJs نفسها. يمتلك هؤلاء الرفاق الخارجيون أيضًا مدارات غير مركزية أكثر من الكواكب العملاقة التي لا تحتوي على HJs. يشير هذا إلى أن معظم HJs تتشكل بعيدًا عن نجومها المضيفة وتقترب أكثر من خلال التفاعلات مع رفاقها العملاقين الخارجيين المستويين.

يُعتقد أن الكواكب العملاقة تتشكل في أقراص كوكبية أولية، تتكون من الغاز والغبار المحيط بالنجوم الشابة. تبرد هذه الأقراص إلى بلورات ثلجية، ثم تتجمع معًا لتشكل نوىًا أكبر. كان من المفاجئ العثور على HJs ذات كتل مشابهة لكوكب المشتري تدور بالقرب من نجومها. إن الفرضيات التي تشير إلى أن HJs تشكلت في مداراتها الحالية أو تم دفعها بالقرب من الغاز في القرص الكوكبي الأولي تعتبر الآن غير محتملة. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن هذه الكواكب تشكلت بعيدًا وهاجرت إلى الداخل.

قد يكون لهذه الأنظمة الكوكبية أيضًا رفاق آخرين، مثل الأقزام البنية أو النجوم الثنائية. يمكن أن تسبب تفاعلات الجاذبية بين النجم المضيف والكوكب والرفيق الخارجي تغيرات في مدار الكوكب. من الممكن أن يتبادل مدار النجم والمرافق الزخم الزاوي مع مدار النجم والكوكب، مما يؤدي إلى الهجرة.

تم استخدام مسوحات السرعة الشعاعية، والتي تم استخدامها لفترة طويلة للكشف عن الكواكب الخارجية، في هذه الدراسة. قام الباحثون بتحليل بيانات من مسح تراث كاليفورنيا، وفصلوا سكان الكواكب العملاقة إلى أنظمة تحتوي على HJs أو لا تحتوي عليها. ووجدوا أن الأنظمة الكوكبية ذات HJs تميل إلى أن يكون لها رفاق خارجيون، والتي عادة ما تكون أكبر بثلاث مرات على الأقل من HJ. يمتلك هؤلاء المرافقون الخارجيون أيضًا مدارات أكثر انحرافًا، مما يشير إلى أنهم تبادلوا الزخم الزاوي مع HJ وتسببوا في أن يصبح مداره أكثر إهليلجية.

توفر هذه الدراسة أدلة قوية تدعم الفرضية القائلة بأن التفاعلات بين الكواكب هي المسؤولة عن وجود كواكب المشتري الساخنة. واستند التحليل إلى عينة كبيرة من البيانات التي تم جمعها على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود.

مصادر:

– جون زينك، أندرو هوارد. "كواكب المشتري الحارة لها رفاق عملاقون: دليل على هجرة الانحراف المركزي العالي المستوى" (مقبولة في رسائل مجلة الفيزياء الفلكية)

– الطباعة المسبقة على arXiv