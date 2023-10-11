كسوف حلقة النار للشمس: مكان المشاهدة والظروف الجوية المحتملة

من المقرر أن يحدث حدث فلكي نادر ومثير يعرف باسم "حلقة النار" للكسوف الحلقي للشمس يوم السبت 10 يونيو. وسيكون هذا الكسوف مرئيا من ممر ضيق يمتد من أوريغون إلى تكساس، حيث سيحجب القمر 90% من الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" المذهل.

على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، فإن كسوف الشمس الحلقي يسمح لبعض الضوء بإلقاء نظرة خاطفة من خلاله، مما يحيط بالقمر. وهذا يخلق مشهدًا بصريًا آسرًا يجذب الناس من جميع أنحاء العالم.

وستلعب الظروف الجوية دوراً حاسماً في تحديد مدى رؤية الكسوف. ومن المتوقع أن تكون أفضل ظروف المشاهدة في ولاية تكساس، حيث ستنتشر أشعة الشمس على نطاق واسع. ستكون مدن مثل سان أنطونيو قادرة على مشاهدة الحلقة في ذروتها، بدءًا من الساعة 11:52 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا. ومع ذلك، قد تتواجد بعض السحب في الجزء الجنوبي من الولاية، لكنها لن تعيق الرؤية بشكل كامل.

من ناحية أخرى، ليس من المتوقع أن تتمتع ولاية أوريغون بظروف مناخية مواتية. من المحتمل أن تطغى السحب الغزيرة وبعض الأمطار على الكسوف. قد تؤدي عاصفة قبالة ساحل شمال غرب المحيط الهادئ إلى تعطيل العرض، مع انتشار السحب إلى الداخل.

وقد تشهد ولايات أخرى، مثل نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو، أيضًا غطاءًا سحابيًا، مما قد يؤثر على الرؤية. ومع ذلك، هناك احتمال أن تتمتع جيوب من هذه الولايات بسماء صافية أثناء الكسوف.

بالنسبة لبقية وسط وشرق الولايات المتحدة، سيكون الكسوف الجزئي مرئيًا، مما يحجب ما بين 20٪ إلى 80٪ من الشمس. لسوء الحظ، ستؤدي أنظمة العواصف إلى غطاء سحابي واسع النطاق عبر الغرب الأوسط وأجزاء معينة من الشرق، مما قد يؤدي إلى إعاقة الرؤية.

إذا لم تتمكن من مشاهدة كسوف الشمس الحلقي يوم 10 يونيو، فلا تقلق. هناك فرصة أخرى تنتظرنا في 8 أبريل 2024، مع حدوث الكسوف الكلي التالي للشمس. ومن خلال التخطيط المسبق، يمكنك التأكد من أنك في موقع العرض الرئيسي لهذا الحدث السماوي الرائع.

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– سي إن إن (المقال المصدر)