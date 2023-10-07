تتناول هذه المقالة وجود عوالم مائية في أنظمة الكواكب الخارجية، مع التركيز على العلاقات بين الكتلة ونصف القطر والتركيبات السائبة لهذه الكواكب. وفقًا لنماذج تكوين الكواكب، من المرجح أن تحتوي الكواكب الخارجية التي تهاجر من ما وراء الخط الثلجي لقرص الكواكب الأولية على نوى غنية بالمياه والجليد. يمكن لهذه العوالم المائية أن تشكل حوالي 50% من كتلة الكوكب.

يشير وادي نصف القطر المرصود لكواكب كبلر، والذي تم تفسيره جيدًا من خلال الانقسام الجوي للكواكب الصخرية، إلى وجود عوالم مائية بناءً على قياسات دقيقة لكتلة ونصف قطر الكواكب العابرة. ومع ذلك، فإن تحديد التركيبة الأساسية لهذه الكواكب يمثل تحديًا بسبب التشابه في الكثافة بين الكواكب الغنية بالمياه والجليد والكواكب الصخرية ذات الأغلفة الجوية الرقيقة.

للتحقيق في وجود عوالم مائية، يجمع المؤلفون بين نماذج التكوين المختلفة ونماذج الهروب الجوي لمحاكاة أنظمة الكواكب المتوافقة مع وادي نصف القطر المرصود. ومن خلال مقارنة هذه الكواكب المحاكية مع الكواكب المرصودة من حيث الكتلة ونصف القطر والفترة المدارية، يمكنهم تقييم احتمالية وجود عوالم مائية في العينة الحالية.

تشير نماذج الهجرة إلى أن نسبة كبيرة من الكواكب العارية، التي لا تحتوي على غلاف جوي بدائي H/He، يمكن أن تكون غنية بالمياه والجليد حول النجوم المضيفة من النوع G وM. وهذا يتوافق مع توزيعات نصف قطر الكتلة للكواكب المرصودة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لمعظم العوالم المائية فترات مدارية أطول (> 10 أيام). ولذلك، فإن تحديد هذه العوالم المائية من خلال طرق مثل السرعة الشعاعية والتحليل الطيفي للإرسال سيكون أكثر فعالية عند استهداف الكواكب ذات الفترات المدارية الأطول.

في الختام، يشير هذا البحث إلى أنه من المحتمل أن تكون العوالم المائية موجودة في أنظمة الكواكب الخارجية ويمكن تحديدها بناءً على علاقات الكتلة ونصف القطر والفترات المدارية. يمكن لمزيد من الدراسات باستخدام بيانات الرصد والتقنيات الطيفية المتقدمة أن توفر المزيد من الأفكار حول وجود وخصائص هذه العوالم المائية.

المصدر: مقالة بعنوان "وجود عوالم مائية في أنظمة الكواكب الخارجية" بقلم أريترا تشاكرابارتي وجيس د. مولدرز.