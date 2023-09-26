SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا جديدًا في المدار

أطلق صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX بنجاح 21 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى مدار أرضي منخفض صباح يوم الاثنين. تعد هذه الأقمار الصناعية جزءًا من Starlink، وهي كوكبة مكونة من آلاف الأقمار الصناعية التي توفر تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض. وتم نشر الأقمار الصناعية في "قطار الأقمار الصناعية"، لتبدو وكأنها سلسلة من عربات القطار المصطفة في الفضاء.

في حين أن الشفق القطبي الشمالي يعد مشهدًا سماويًا طبيعيًا في ولاية مينيسوتا، فقد تتاح للمقيمين أيضًا فرصة مشاهدة مشهد من صنع الإنسان لأقمار ستارلينك الصناعية وهي تمر فوق رؤوسهم. وبحسب ظروف المشاهدة والسماء الصافية، يمكن رؤية قطار الأقمار الصناعية بالعين المجردة عندما يكون أقرب إلى الأرض.

يوفر Starlink توقيتات محسوبة عندما تكون الأقمار الصناعية مرئية في مواقع مختلفة. لسوء الحظ، لا توجد حاليًا توقيتات رؤية "جيدة" في مينيابوليس خلال الأيام الخمسة المقبلة. ومع ذلك، يوم الجمعة 29 سبتمبر، ستكون ظروف الرؤية "متوسطة"، مما يسمح برؤية مدتها خمس دقائق تبدأ حوالي الساعة 6:03 صباحًا. بالإضافة إلى ذلك، ليلة الاثنين حوالي الساعة 7:34 مساءً، ستكون الأقمار الصناعية مرئية مرة أخرى، على الرغم من أن الظروف ستكون سيئة في منطقة مينيابوليس.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بالقرب من دولوث، ستكون أقمار ستارلينك الصناعية مرئية في ظل ظروف جيدة حوالي الساعة 8:07 مساءً لمدة أربع دقائق تقريبًا ليلة الاثنين. لاكتشافهم، انظر من الغرب إلى الشمال الشرقي.

لمعرفة متى ستكون أقمار Starlink مرئية في مدينتك، يمكنك زيارة موقع Starlink لمزيد من المعلومات.

وبشكل عام، فإن إطلاق SpaceX الناجح لهذه الأقمار الصناعية الجديدة البالغ عددها 21 قمرًا صناعيًا يقربنا من تحقيق تغطية عالمية للإنترنت عريض النطاق، مما يزيد من توسيع الوصول إلى المعلومات والاتصال في جميع أنحاء العالم.

التعاريف:

– ستارلينك: كوكبة من الأقمار الصناعية أطلقتها شركة سبيس إكس لتوفير تغطية عالمية للإنترنت عريض النطاق.

- فالكون 9: صاروخ قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، تم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة سبيس إكس.

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